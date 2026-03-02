Erstmals im Streaming-Abo: Komplett bizarrer Superhelden-Film ist das Trash-Highlight der letzten Jahre

Vergangenes Jahr lief das Remake eines der größten Trash-Klassikers im Kino. Jetzt ist der Film erstmalig in einem Streaming-Abo verfügbar. Macht euch auf einen abgedrehten Superhelden-Kracher gefasst.

Trash-Filme haben es in ihrer Vermarktung nicht immer leicht. Es liegt oftmals ein schmaler Grad zwischen selbstbewusstem und selbstironischem Trash, wobei letzterer häufiger zu verstärktem Augenrollen führt. Vergangenes Jahr kam mit The Toxic Avenger das Remake eines der größten Trash-Klassiker überhaupt in die deutschen Kinos. Jetzt ist der Film erstmals im Streaming-Abo erhältlich – und tatsächlich einen Blick wert.

Superhelden-Trash-Fest: Worum geht es in The Toxic Avenger?

In The Toxic Avenger wird die Geschichte des Hausmeisters Winston Gooze erzählt, der bei dem Pharmaunternehmen BTH angestellt ist. Zu Hause befindet er sich in einer pikanten Lage, da seine Frau an ihrer Krebserkrankung verstorben ist und er Probleme damit hat, einen Zugang zu seinem Stiefsohn Wade zu finden.

Gleichzeitig leidet er selbst an einer tödlichen Krankheit, doch sein Arbeitgeber verwehrt ihm das einzige Medikament, das zu seiner Heilung führen könnte. Als er in der Fabrik des Pharmaunternehmens in ein Becken mit toxischem Schleim fällt, verwandelt er sich in eine mutierte Version von sich selbst – mit übernatürlicher Stärke. Fortan kann er es seinem Umfeld beweisen und als toxischer Rächer die Stadt von Schurken befreien.

Inszeniert wurde der Film von dem Schauspieler Macon Blair (Blue Ruin). Die Hauptrolle übernahm Peter Dinklage (Game of Thrones). Auch in den Nebenrollen wurde The Toxic Avenger mit Elijah Wood (Der Herr der Ringe) und Kevin Bacon (Footloose) für einen Trash-Film vergleichsweise hochkarätig besetzt.

Warum The Toxic Avenger auch heute noch funktioniert

Atomic Hero – The Toxic Avenger aus dem Jahr 1984 von Troma Entertainment hat einen absoluten Legendenstatus als Low-Budget-Splatter-Kracher erreicht. Das Remake überrascht mit dem Fokus auf eine vollkommen andere Komponente als der matschigen Action. Von dieser gibt es zwar nach wie vor so einiges, dennoch wird hier auch verstärkt auf das Familiendrama und die Sozialkritik geachtet.

Gerade die Beziehung von Winston zu seinem Stiefsohn und die Kritik am amerikanischen Gesundheitssystem nehmen überraschend viel Raum in dem Film ein. Durch diese doch etwas ernsteren Klänge ist der Übergang zu den spritzigen Splatter-Sequenzen umso bizarrer. Doch genau diese Mischung macht den Film auf seine eigene Art und Weise charmant, sodass ihr definitiv einen Blick riskieren könnt.

Ansonsten ist der Film vollgepackt mit liebevollen Hommagen an das Original und die Troma-Ära im Generellen. Der Cast hatte sichtlich seine Freude daran, sich diesem Quatsch hinzugeben. Gerade im irrwitzigen Finale, wenn Bacon, Wood und Dinklage aufeinandertreffen, springt da der Funke auch auf das Publikum über.

Seit dem 7. März 2026 kann der Film auf WOW gestreamt werden.