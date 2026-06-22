Erstmals im Streaming-Abo: Seitdem ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe, geht er mir nicht mehr aus dem Kopf

Ein Drama mit schlichten Bildern und unaufgeregtem Tonfall: Rund ein halbes Jahr nach seinem Kinostart ist Sorry, Baby endlich im Streaming-Abo erschienen. Verpasst ihn nicht.

Es gibt Filme, die einem nicht aus dem Kopf gehen. Sorry, Baby ist definitiv einer davon. Obwohl das Regiedebüt von Eva Victor auf den ersten Blick karg und trostlos aussieht, ertappe ich mich, wie ich immer wieder in seine unscheinbaren Bilderwelten abdrifte, die ich letztes Jahr zum ersten Mal im Kino gesehen habe.

Nun feiert der Film seine Premiere bei Mubi im Streaming-Abo – die beste Möglichkeit, um ihn euch ans Herz zu legen. Auch wenn Sorry, Baby in der vergangenen Award-Season einiges an Beachtung fand, ist der Film hierzulande größtenteils noch recht unbekannt – und das, obwohl er eine starke und wichtige Geschichte erzählt.

Sorry, Baby bei Mubi im Streaming-Abo: Ein Film, der mit seiner Stille unter die Haut geht

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich die von Eva Victor verkörperte Agnes, der wir an verschiedenen Punkten in ihrem Leben begegnen. Zuerst lernen wir sie als äußerst begabte Englischstudentin kennen, ehe sie später zur Juniorprofessorin an dem College in Massachusetts aufsteigt, an dem sie studiert hat.

Sorry, Baby folgt jedoch keiner chronologischen Erzählung, sondern sucht sich fünf Stationen aus, die erst nach und nach ein großes Ganzes ergeben. So erfahren wir von Agnes' bester Freundin Lydie (Naomi Ackie), ihrem verschrobenen Nachbarn (Lucas Hedges) und ihrem Doktorvater Professor Decker (Louis Cancelmi).

Mit Decker verbindet Agnes nicht nur ihr Studium, sondern auch eine Affäre. An einem Abend gerät die Situation außer Kontrolle und Agnes flüchtet aus seiner Wohnung. Der Film zeigt uns nicht, was genau passiert ist, beschäftigt sich aber tiefgehend mit den Auswirkungen, die ein stetig komplexer werdendes Bild entstehen lassen.

Dir gefällt dieser Beitrag? Wähle Moviepilot mit nur einem Klick bei Google als bevorzugte Quelle aus und erhalte bei Google News und Discover mehr Streaming-Tipps von uns.

In Sorry, Baby breitet sich trotz aufwühlender Ereignisse eine Ruhe aus, die zum Nachdenken bringt

Im Kern dreht sich Sorry, Baby um einen sexuellen Übergriff, der von der Welt nicht bemerkt wird, das Leben der Protagonistin aber auf den Kopf stellt. Eva Victor sucht allerdings nicht nach großen Gesten und klopft die Prämisse auf das maximale Drama ab. Vielmehr bereitet der Film durch sein Stilleben Bauchschmerzen.

Aufmerksam beobachtet Victor den Alltag von Agnes, die versucht, einen Weg zu finden, um über das zu sprechen, was ihr widerfahren ist. Im Kreis ihrer Uni findet sie sich jedoch in einem bürokratischen Labyrinth wieder, in dem lieber geschwiegen wird. Auch ihre Freundschaften bringen sie nur bis an einen bestimmten Punkt.

Einsamkeit und Taubheit lähmen Agnes, auch wenn sie eigentlich nicht tatenlos ist – im Gegenteil. Sie findet sich allerdings in einer Umgebung wieder, die komplett verkantet ist. Ausgerechnet ein Fremder (John Carroll Lynch) spendet die meiste Wärme, als sich Agnes in einer depressiven Spirale mit Suizidgedanken wiederfindet.

In den vergangenen Jahren habe ich viele Filme gesehen, die einer solchen Situation mit Rastlosigkeit begegnet wären, um die inneren Gefühle der Hauptfigur auf filmischer Ebene zu spiegeln. Sorry, Baby könnte vom Stress-Kino jedoch nicht weiter entfernt sein. Der Film entfaltet sich in einer merkwürdigen Ruhe und einem Hauch von Humor.

Auch im Streaming-Abo: Einer der berührendsten Filme der 2010er Jahre

Der Humor geht mitunter in eine sehr düstere Richtung. Genauso wie die anderen Ebenen des Films sucht er aber nie ein tosendes Extrem. Sorry, Baby ist zärtlich inszeniert und fühlt sich trotz aller Empathie unheimlich roh und auch etwas distanziert an. Vermutlich ist es genau diese Mischung, warum er mir nicht aus dem Kopf geht.

Sorry, Baby befindet sich seit dem 18. Juni 2026 bei Mubi im Streaming-Abo.