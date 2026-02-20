Erstmals im Streaming-Abo: Stylischer Geheimtipp mit Wuthering Heights-Star Jacob Elordi

Wenn ihr gerade aus dem Kino kommt und Wuthering Heights gesehen habt, wollen wir euch diesen atmosphärischen Geheimtipp mit Jacob Elordi ans Herz legen, der jetzt erstmals im Streaming-Abo zu sehen ist.

In Euphoria, Saltburn und Frankenstein hat sich Jacob Elordi in die Herzen zahlreicher Film- und Serienfans gespielt, in Emmereld Fennells Wuthering Heights – Sturmhöhe ist er aktuell im Kino zu sehen. Wenn ihr von dem australischen Schauspieler nicht genug bekommen könnt, solltet ihr unbedingt bei WOW im Streaming-Abo vorbeischauen.

Dort steht ab sofort ein fesselndes Drama mit dem Heathcliff-Darsteller im Programm, das ebenfalls mit einer bewegenden Geschichte um eine geheime Liebe sowie atmosphärischen und stylishen Bildern besticht. Ganz so reißerisch wie in Fennells Gothic-Romanze geht es darin nicht zu – heiß aber trotzdem. Die Rede ist von On Swift Horses.

On Swift Horses mit Jacob Elordi: Darum geht's in dem Geheimtipp im Streaming-Abo

On Swift Horses spielt in den 1950er Jahren in den USA. Die frisch verheiratete Muriel (Daisy Edgar-Jones) begrüßt endlich ihren aus dem Koreakrieg zurückgekehrten Ehemann Lee (Will Poulter) in ihrem neuen Zuhause in San Diego und baut sich ein beschauliches Leben auf. Als Lees Bruder Julius (Elordi) auf der Bildfläche erscheint, gerät ihr geruhsames Familienleben jedoch durcheinander.

So schnell wie Julius aufgetaucht ist, verschlägt es ihn jedoch fort nach Las Vegas, wo er bei der Arbeit in einem Casino den attraktiven Henry (Diego Calva) kennenlernt und eine geheime Beziehung mit dem Kollegen beginnt. Bei Muriel hat Julius hingegen unumkehrbare Spuren hinterlassen und die Hausfrau bricht aus der Routine aus: Sie beginnt, auf Pferderennen zu wetten, und lernt ihre Nachbarin Sandra (Sasha Calle) auf eine Weise kennen, die sie nie für möglich gehalten hätte.

On Swift Horses ist ein bewegendes Drama mit atmosphärischen Bildern und starken Star-Performances

On Swift Horses basiert auf dem gleichnamigen Roman von Shannon Pufahl, der erstmals 2019 erschienen ist. Daniel Minahan gab mit der Adaption sein Spielfilmdebüt als Regisseur, nachdem er zuvor mehrere Episoden bekannter Serien wie Ratched, Halston oder Fellow Travelers inszeniert hatte. Sein Interesse an queeren Geschichten, die auf eine hochstilisierte Art erzählt werden, bringt der Regisseur auch in On Swift Horses zum Ausdruck, der von einer langsamen Erzählung mit atmosphärischen Hochglanzbildern lebt.

Die Geschichten von Muriel und Julius, die auf eine Weise miteinander verbunden werden, die das Körperliche übersteigt, ist bewegend wie tragisch, wenn die harten Realitäten der 1950er Jahre die beiden langsam, aber sicher einholen und sich Fragen wie "Was wäre, wenn?" immer weiter aufdrängen. Dabei spricht der Film vor allem durch das, was zwischen den Zeilen stattfindet, und den ungesagten Dingen, die unter der Oberfläche herausbrechen wollen.

Jacob Elordi spielt dabei erneut seine Paraderolle als draufgängerischen Rüpel, der jedoch ein butterweiches Herz versteckt und von Diego Calva (Babylon) in die Position des Sehnsüchtigen gedrängt wird. Die Chemie zwischen den beiden Schauspielern ist ebenso feurig wie die zwischen Normal People-Star Daisy Edgar-Jones und Sasha Calle (The Flash), während Muriel auf ihrer Selbstfindungsreise nicht nur einmal ihre ganze Persönlichkeit über den Haufen wirft.

Auch wenn einem nach dem Film das Gefühl nicht loslässt, als hätte man noch mehr aus dieser Geschichte herausholen können, lohnt sich On Swift Horses allein für die stylisch-körnigen Bilder in diesem historischen Setting und den mitreißenden Star-Performances, die diese Geschichte um queere Identitäten erfahrbar machen. Und das nicht nur, wenn ihr nach Wuthering Heights den nächsten Elordi-Hit sucht.

On Swift Horses streamt seit dem 21. Februar 2026 bei WOW im Abo.