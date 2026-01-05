Erstmals im Streaming-Abo: Unterschätzte Sci-Fi-Action erfindet eine der ikonischsten Filmfiguren der letzten Jahre völlig neu

Die Killer-Puppe M3GAN ist seit ihrem ersten Auftritt 2022 zur absoluten Horror-Ikone geworden. Nun kehrt sie zurück – tanzend, schnippisch und in völlig neuer Rolle.

Der Horror-Streifen M3GAN griff 2022 eine Prämisse auf, die schon Klassiker wie Chucky – Die Mörderpuppe beschäftigt haben: Was, wenn ein harmloses Kinderspielzeug zum eiskalten Killer wird? Das funktionierte so gut, dass die Horror-Puppe eine Zugabe bekam: M3GAN 2.0 erfindet allerdings nicht nur sein Genre, sondern auch seine Hauptprotagonistin völlig neu.

Streaming-Tipp: M3GAN 2.0 bringt die ikonische Horror-Puppe in neuem Look zurück

In Teil 1 wollte M3GAN bloß ihre beste Freundin Cady (Violet McGraw) beschützen – und war bereit, dafür über Leichen zu gehen. Zwei Jahre nach der Zerstörung der intelligenten Roboter-Puppe setzt sich ihre Erfinderin Gemma (Allison Williams) für die stärkere staatliche Kontrolle von künstlicher Intelligenz ein.

Die Programmiererin erfährt jedoch bald, dass ihr M3GAN-Code für eine intelligente Superwaffe eingesetzt werden soll: Die US-Regierung arbeitet an einer humanoiden Roboter-Agentin namens AMELIA und will dafür Gemmas Unterstützung. Sie erkennt die Gefahr in der neuen Superwaffe sofort – und beginnt auf eigene Faust, die Operation zu infiltrieren und AMELIA zu stoppen, die bereits ein Eigenleben entwickelt hat.

Da kommt die Erkenntnis gerade richtig, dass M3GAN keineswegs zerstört wurde, sondern in Gemmas Smarthome-Software wandelt. Noch immer von dem Auftrag besessen, Gemmas Nichte Cady zu beschützen, bietet sie sich als Hilfe an. Bald bleibt Gemma nichts anderes übrig, als der Killerpuppe einen brandneuen Körper zu bauen und mit ihr eine Verschwörung zu bekämpfen, deren Wurzeln tief in die Regierung reichen.

M3GAN 2.0 bringt mehr Sci-Fi-Action als Horror

Wo Teil 1 noch mit typischen Horror-Tropes handelte und diese mit einem Augenzwinkern verarbeitete, wendet sich M3GAN 2.0 einem völlig neuen Genre zu. Anstelle von Jumpscares und gruseligen Puppenaugen erwartet euch ein echtes Action-Feuerwerk zwischen stylishen Super-Robotern. Das kam in unserer Redaktion eher schlecht an und brachte viele M3GAN-Fans vom Glauben ab.

Aber: Diese Neuauflage tut dem Film unfassbar gut – zumindest, wenn man ihn von vornherein nicht zu ernst nimmt. Immerhin ist fraglich, ob die Prämisse der Killerpuppe auch ein zweites Mal gezogen hätte. Stattdessen erwartet euch ein echter Rebrand von M3GAN als schnippische Antiheldin. Schon in Teil 1 konnte die Puppe mit ihrem ikonischen Tanzauftritt unzählige Fans für sich gewinnen: Die kommen in Teil 2 voll auf ihre Kosten.

Horror-Spaß mit Augenzwinkern: Jetzt auf WOW im Streaming-Abo

Wer bei M3GAN 2.0 einen mehrschichtigen Sci-Fi-Thriller oder ein fesselndes Psycho-Spiel erwartet, der ist hier vermutlich fehl am Platz (aber dann habt ihr vermutlich auch Teil 1 nicht viel abgewinnen können). Stattdessen erwartet euch ein selbstironisches Roboter-Spektakel, das sich selbst und seiner Fangemeinde mehr als bewusst ist: Ihr bekommt ikonische Horrorpuppen, über-stylishen Action-Sequenzen und jede Menge Camp-Humor.

Nachdem M3GAN 2.0 im Sommer 2025 im Kino lief, startet der Sci-Fi-Spaß nun auf WOW im Streaming-Abo. Offenbar haben die Verantwortlichen Pläne für einen 3. Teil – dieser ist aber noch nicht offiziell bestätigt oder in Produktion. Bis dahin bleibt es erst einmal bei diesem absurden Zweiteiler, der seinesgleichen sucht.