Erstmals im TV: Absoluter Geheimtipp, der eine skurrile Geschichte erzählt, die euch noch lange beschäftigen wird

Trotz Gewinn bei den Filmfestspielen in Cannes ist der TV-Tipp recht unbekannt. Die skurrile Liebesgeschichte beschäftigt auch nach dem Abspann und ist ein Juwel des europäischen Kinos.

Das finnische Kino gehört nicht gerade zu dem populärsten, doch auch hier verstecken sich einige Filmperlen. Dazu gehört auch die Tragikomödie Fallende Blätter, die von zwei einsamen Menschen erzählt, die auf der Suche nach der einzigen und letzten Liebe sind. Der preisgekrönte Film wurde unter anderem mit dem Preis der Jury bei den Filmfestspielen in Cannes 2023 ausgezeichnet. Heute läuft er erstmals im Fernsehen.

Ganz ohne Werbeunterbrechung zeigt Arte den Film am heutigen Mittwoch, den 25. Februar 2026, um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht, doch nach der Ausstrahlung ist Fallende Blätter in der Mediathek kostenlos verfügbar. Weitere Streaming-Anbieter findet ihr hier.

Fallende Blätter im TV: Eine schicksalhafte Begegnung

Aus einer zufälligen Begegnung in Helsinki versuchen Holappa (Jussi Vatanen) und Ansas (Alma Pöysti) ihr Schicksal zu gestalten. Der Bauarbeiter und die Supermarktangestellte führen ein trostloses Leben, doch als sie einander in einer Karaokebar kennenlernen, beschließen die beiden, im Anderen die erste und einzige Liebe zu finden. Dass Holappa dem Alkohol zugetan ist und kurz darauf Ansas Nummer verliert, macht ihre Zukunft jedoch nicht einfacher.

33 Jahre nachdem Regisseur und Drehbuchautor Aki Kaurismäki seine ursprüngliche Trilogie über seine proletarische Reihe abgeschlossen hatte, legte er mit Fallende Blätter überraschend einen 4. Teil nach. Wie schon bei den Vorgängern Schatten im Paradies (1986), Ariel - Abgebrannt in Helsinki (1988) und Das Mädchen aus der Streichholzfabrik (1990) beleuchtet der Regisseur auch in Fallende Blätter den Kampf des kleinen Mannes – nicht zuletzt gegen sich selbst.

Skurriler Liebesfilm begeistert Kritiker:innen

Kaurismäki ist ein Regisseur mit klarem Stil, der sich über die Jahre mit seinen rund 20 Filmen eine treue Fangemeinde aufgebaut hat. Die ist auch in unserer Community vertreten. Über 200 Nutzer:innen vergaben eine Durchschnittsbewertung von 6,9 von 10 Sternen. In den Kommentaren heißt es unter anderem:

Ich mag den Stil von Aki Kaurismäki – diesen trockenen, minimalistischen Blick auf die Welt, in dem jede Geste zählt und jedes Schweigen lauter spricht als Worte.

Damit schließen sich die User:innen den Kritikerstimmen von Rotten Tomatoes an, wo Fallende Blätter ganze 97 Prozent erhielt. Im allgemeinen Konsens heißt es:

Fallende Blätter ist eine skurrile Geschichte über unglücklich Liebende und ein lebensbejahendes Juwel des finnischen Filmemachers Kaurismäki.

Nicht jeder mag etwas mit dem minimalistischen Stil des finnischen Regisseurs anfangen können. Die Zuschauerstimmen sind auf der Bewertungsseite mit 62 Prozent deutlich verhaltener als die Kritiken. Doch wer eine Liebesgeschichte sehen will, die nicht den konventionellen Erzählmustern folgt, und dazu noch einen gelungenen Soundtrack abliefert, der sollte sich Fallende Blätter nicht entgehen lassen.