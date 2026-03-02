Erstmals kostenlos streamen: 4-stündiges Action-Abenteuer-Epos, das eine legendäre Geschichte völlig neu verfilmt

Ihr könnt derzeit in der ZDF-Mediathek vollkommen kostenlos ein vierstündiges Action-Abenteuer genießen. Es handelt sich um die spektakuläre Neuadaption einer der am meisten verfilmten Geschichten.

In den vergangenen Jahren haben sich die Mediatheken der bekannten Fernsehsender gegenüber den Streaming-Portalen zu einer waschechten Alternative etabliert. Ohne Zusatzkosten können hier häufig nicht nur deutsche, sondern auch US-amerikanische Klassiker gestreamt werden. Doch nicht nur das: Mit den französischen Musketier-Neuverfilmungen Die Drei Musketiere: D'Artagnan und Die Drei Musketiere: Milady sind zwei waschechte Film-Highlights in der ZDF-Mediathek gelandet.

Zweiteiliges Action-Abenteuer in der ZDF-Mediathek: Worum geht es in Die drei Musketiere?

Der erste Teil setzt mitten in den Religionskriegen an und erzählt die Geschichte, wie D'Artagnan in Paris ankommt, um dort den Musketieren beizutreten. Nachdem er sich ihnen gegenüber beweisen konnte, geraten die vier in ein dichtes Netz an Intrigen und weiteren Verstrickungen von politischer Relevanz. Dabei begegnet ihnen des Öfteren die mysteriöse Lady de Winter, die primär im zweiten Teil intensiver beleuchtet wird.

Inszeniert wurden die beiden Filme von Martin Bourboulon. Dazu kommt ein fantastischer Cast: Die drei Musketiere werden von den französischen Star-Darstellern Vincent Cassel (Black Swan), Pio Marmaï (Der Wein und der Wind) und Romain Duris (Eiffel in Love) verkörpert. Die Rolle der Milady übernimmt Eva Green (Casino Royale) und Charles D'Artagnan wird von François Civil (Entscheidung in der Tiefe) gespielt.

Der Film stammt von den gleichen Produzenten der Der Graf von Monte Christo-Neuverfilmung, welche derzeit bei Amazon gestreamt werden kann.

Warum die Musketier-Neuverfilmungen ein absolutes Action-Abenteuer-Highlight geworden sind

Im Vergleich zur Romanvorlage hat man für die Neuadaption einige kleine Änderungen vorgenommen, um einen verstärkten Fokus auf das Intrigenspiel und die Action zu setzen. Durch genau diesen Fokus profitiert die Dynamik der beiden Filme enorm. Sie warten mit einem enorm hohen Tempo auf, erzählen jede Menge innerhalb der vier Stunden und haben dennoch ausreichend Zeit für eine große Menge an Action.

Die Action kann als einer der Höhepunkte der Neuverfilmungen deklariert werden. Die Kamera arbeitet hier mit langen und dynamischen Einstellungen, die die Schwertkämpfe zugleich nachvollziehbar und wuchtig wirken lassen. Alle Kämpfe sind hervorragend choreografiert und warten mit einer elektrisierenden Stilsicherheit auf, die man aus dem europäischen Kino gar nicht mehr so gewohnt ist.

Doch man sollte die Filme auch nicht auf ihre Action zur reinen Berieselung reduzieren, da auch die erzählte Geschichte im Laufe des Zweiteilers epische Ausmaße annimmt. Gerade die Vielzahl an Intrigen fordert hier jede Menge Aufmerksamkeit. Dieses Epos wird jedoch durch flotte Sprüche der drei Musketiere aufgelockert, die in ihrem Humor fast schon Erinnerung an die goldenen Marvel-Jahre wachrufen.

Wer jetzt Lust auf feinstes europäisches Abenteuerkino hat, das sich vor Hollywood keineswegs verstecken muss, sollte unbedingt einen Blick in die ZDF-Mediathek werfen.