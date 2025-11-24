Es gab dieses Jahr die perfekte Miniserie, aber jetzt wird der Thriller um Staffel 2 verlängert

Mit dem elektrisierenden Thriller-Drama Task wurde eine der besten Serien 2025 veröffentlicht. Eigentlich ist die Handlung im Miniserienformat abgeschlossen, aber jetzt kommt trotzdem eine 2. Staffel.

Neben den vielen neuen Serien bei den großen Streaming-Diensten Netflix und Amazon Prime wird ein qualitatives Juwel wie Task gerne übersehen. Die HBO-Produktion ist hierzulande bei Sky bzw. WOW verfügbar und dadurch etwas unter dem Radar gelaufen. Einen Platz in den diesjährigen Serien-Bestenlisten hat das ebenso fesselnde wie aufwühlende Crime-Thriller-Drama mit Hulk-Star Mark Ruffalo aber definitiv verdient. Wie jetzt feststeht, bekommt Task bei HBO außerdem eine Zukunft.

Serien-Highlight Task wurde für Staffel 2 verlängert

In der Serie von Mare of Easttown-Autor Brad Ingelsby spielt Ruffalo den FBI-Agenten Tom Brandis, der in einer Kleinstadt nahe Philadelphia zum Leiter einer neuen Task-Force berufen wird. Zusammen mit mehr oder weniger vertrauenswürdigen Kolleg:innen sollen örtliche, gewalttätige Überfälle aufgeklärt werden, bei denen mehrere Einbrecher mit Halloween-Masken Unterschlüpfe von Drogendealern ausrauben.

Von Anfang an ist klar, dass hinter den kriminellen Aktivitäten der einfache Arbeiter Robbie Prendergast (Tom Pelphrey) steckt. Als Müllmann reicht ihm das Geld nicht, um alleinerziehend für seine beiden Kinder und die Tochter seines toten Bruders zu sorgen. Task bewegt sich auf die unvermeidliche Konfrontation zwischen beiden Männern zu, während Ruffalos Tom mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat, die seine stark zerrüttete Familie betreffen.



Hier könnt ihr noch den deutschen Trailer zu Task schauen:

Task - S01 Trailer (Deutsch) HD

Laut Variety wurde Task von HBO jetzt um eine 2. Season verlängert. Bislang steht nur fest, dass Ruffalo in der Hauptrolle als FBI-Agent Tom Brandis für die neuen Folgen zurückkehren wird. Inhaltliche Details zur Fortsetzung gibt es noch keine. Umso mehr Fragen wirft eine 2. Staffel von Task daher auf.



Die Fortsetzung von Task kommt überraschend

Die Handlung der HBO-Serie war nach den sieben Folgen der 1. Season eigentlich beendet. Da Task als Miniserie konzipiert wurde, ist die Story in sich abgeschlossen. Eine Rückkehr im Anthologie-Format à la True Detective ist momentan auch auszuschließen, da das Comeback von Ruffalos Hauptfigur schon verkündet wurde.

Bleibt abzuwarten, ob Task Staffel 2 eine vergangene Geschichte aus dem Leben des Protagonisten erzählt oder weitere Konflikte nach dem Fall der ersten Season eröffnet. Vor 2027 rechnen wir nicht mit einem Start der neuen Episoden.

Auch interessant: In wenigen Tagen streamt bei Amazon Prime erstmals eine der größten Abenteuergeschichten überhaupt



Podcast: Diese Serien hätten nach Staffel 1 enden sollen

Kennt ihr auch Serien, die euch in Staffel 1 begeistert haben, nur um danach stark in ihrer Qualität nachzulassen? Über 10 Serien, die nach Staffel 1 hätten Schluss machen sollen, reden wir im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die persönlichen Ärgernisse zu lange weitergeführter Serien besprechen wir in der Moviepilot-Redaktion – von Thrillern wie Homeland über Sci-Fi bei Netflix bis hin zu großen Hits wie Stranger Things, True Detective und Squid Game.