"Es gab Streit mit George Lucas": Steven Spielberg und Harrison Ford wollten keine Aliens in Indiana Jones 4

Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels gilt bei Fans bis heute als umstritten: Nun berichtet eine Produzentin, dass auch hinter den Kulissen Unstimmigkeiten herrschten.

Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels erschien 2008 und setzte eine legendäre Reihe fort, die erst vor kurzem mit dem größten Abenteuerfilm 2023 ihr Finale feierte. Dass viele Fans Teil 4 der Indiana Jones-Serie für den schwächsten halten, könnte an Unstimmigkeiten in der Produktion liegen, wie eine Produzentin nun verriet – und obwohl Steven Spielbergs Alien-Visionen gerade Kinorekorde brechen, sind ausgerechnet diese der Ursprung allen Übels in Indiana Jones.

Steven Spielberg wollte keine Aliens in Indiana Jones 4

Vulture veröffentlichte letzte Woche eine große Oral History über Steven Spielbergs Filme, in der viele Beteiligte an seinen Filmen zu Wort kamen. Unter den Interviewten war neben George Lucas auch die Produzentin Kathleen Kennedy, die beide von Streitigkeiten in der Produktion von Indiana Jones 4 berichten.

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Offenbar war George Lucas starker Verfechter der Idee, in Indiana Jones 4 Aliens auftreten zu lassen. Sowohl Spielberg als auch Hauptdarsteller Harrison Ford sträubten sich gegen die Richtung, sodass ein Kompromiss gefunden werden musste. Lucas berichtet:

Wir haben etwa fünf Drehbücher geschrieben, und schließlich haben Steve und ich einen Kompromiss gefunden: 'Stell dir vor, sie wären gar keine Außerirdischen, sondern kämen aus einer anderen Dimension.'

Harrison Ford und Steven Spielberg waren nicht komplett überzeugt von Indiana Jones 4

Lucas berichtet weiter, dass er und Spielberg auch weiterhin darüber diskutiert hätten, ob das unbekannte Flugobjekt am Ende des Films zu sehr an ein Alien-Schiff erinnere. Kennedy erkennt hier die Wurzel der Unstimmigkeiten um Indiana Jones 4:

Am Ende taten sie alle das, was George wollte, was wahrscheinlich das Richtige war. Aber Harrison und Steven waren nicht zu 100 Prozent davon überzeugt. Deshalb ist dieser Film von den vieren, die Steven gedreht hat, der schwächste.

Es ist wohl Ironie des Schicksals, dass Steven Spielberg nun erneut mit einem Alien-Film im Kino zu sehen ist: Sein neuestes Werk Disclosure Day könnt ihr seit dem 10. Juni in Deutschland sehen.