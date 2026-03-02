Es geht doch, Netflix! One Piece Staffel 2 ist genau das, was ich bei dem Streamer vermisst habe

Mit One Piece Staffel 2 beginnt für Ruffy und seine Crew endlich das Grandline-Abenteuer. Die Netflix-Adaption erschafft daraus ein Blockbuster-Spektakel, das mich emotional komplett mitreißen konnte.

Als Netflix' Live-Action-Serie One Piece vor knapp zweieinhalb Jahren an den Start ging, geschah das scheinbar Unmögliche. Sie brach den Fluch grauenvoller Anime-Adaptionen und begeisterte als unverschämt unterhaltsames Piratenabenteuer, das Eiichiro Odas Manga-Epos mit Liebe zum Detail und einer großen Portion Herz zum Leben erweckte. Aber kann Staffel 2, die am heutigen 10. März erschienen ist, an diesen Erfolg anknüpfen?

Als Fans der Nicecore-Piratenbande aus dem Eastblue waren meine Erwartungen an Staffel 2 enorm. Würde es nach der großen Fantasy-Flaute 2025 endlich wieder eine Netflix-Serie schaffen, im Wust durchschnittlicher Thriller diesem Fantasy-Fan mal wieder ein Grinsen ins Gesicht zu zaubern? Die Antwort: One Piece Staffel 2, die ich für diesen Check vorab komplett schauen konnte, ist der größte Serien-Spaß auf Netflix seit Langem.

One Piece Staffel 2 beginnt das große Grandline-Abenteuer

In der 2. Staffel brechen die Strohhutpiraten um Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy) endlich zur Grandline auf, jenen unberechenbaren und gefährlichen Seeabschnitt, auf dem sich das sagenumwobene One Piece befinden soll. Ihrem Ziel kommen sie zwar kein Stück näher, aber dafür entfesseln die neuen Folgen ein hinreißendes Piratenabenteuer mit einzigartigen Schauplätzen und massig neuen Figuren.

Nach einem kurzen Abstecher in die Marinestadt Loguetown erwarten die Mugiwara-Bande eine herzzerreißende Begegnung mit einem Wal, eine westernmäßige Kaktus-Insel voller Auftragskiller, eine prähistorische Insel mit Jurassic Park-Vibes und ein schneebedecktes Inselkönigreich. Noch präziser als Staffel 1 setzt One Piece dabei auf die Arc-Struktur der Vorlage, wodurch sich die neue Season fast wie fünf kleine und sehr unterschiedliche Filme anfühlt.



Dank kleiner Storyabschnitte haben die Folgen einen rasanten Vorwärtsdrang, ohne dabei wie Staffel 1 durch die Geschichte zu hetzen und radikal zu kürzen. Mit erzählerischer und visueller Vielfalt erzeugen diese Minifilme (oder im Fall des Drumm-Arcs eine dreiteilige Ministaffel innerhalb der Season) nicht nur das Gefühl einer epischen Abenteuerreise. Jedes neue Kapitel füllt diese Fantasywelt mehr mit Leben und macht die Entdeckungsfreude der Jungpiraten erlebbar.

Völlig losgelöst sind die Einzelabenteuer allerdings nicht. Zusammengehalten werden die ersten Grandline-Entdeckungen von den Machenschaften der mysteriösen Baroque-Firma und der Geschichte einer Wüstenprinzessin, die in ihre vor einem Bürgerkrieg stehende Heimat Alabasta zurückkehren will. Auch wenn Staffel 2 nur den ersten Teil einer größeren Gesamthandlung, der Alabasta-Saga, erzählt, ist sie für sich stehend ein großer Gewinn für die Netflix-Adaption. Nach acht Folgen steht fest: Staffel 1 war nur eine Aufwärmübung.

One Piece Staffel 2 erweckt Anime-Wahnsinn zum Leben

Ich habe es kaum für möglich gehalten, doch One Piece steigert sich in der Fortsetzung qualitativ auf so gut wie allen Ebenen. Egal, ob Action, Spannung, Humor, große Emotionen oder durchgeknallte Abgedrehtheit: Staffel 2 legt überall eine Schippe drauf und hat mir acht Folgen lang sämtliche Emotionen entlockt.

Die Action und der stärkere Fokus auf anime-mäßigen Wahnsinn haben mir ein fettes Grinsen beim Schauen ins Gesicht gebrannt. Während Zorros (Mackenyu) intensiver Schwertkampf gegen 100 (!) Auftragskiller für Staunen sorgt, sind es vor allem die zahlreichen Teufelskräfte – von glitschigen Körpern bis explosiven Popeln –, die wahnsinnig unterhaltsam umgesetzt wurden und die Kampfsequenzen mit virtuoser Kreativität aufladen.



In Staffel 2 ist alles ein Stück überdrehter. Reitbare Dinos, gackernde Riesen und neue charmant-groteske Teleschnecken-Varianten reichen nicht. Zu den spaßigsten WTF-Momenten gehört der herrlich durchgeknallte Auftritt eines Seeotters. Der trägt nicht nur einen gepunkteten Schlafanzug, sondern purzelt mit Repetiergeschützen bewaffnet auf einer fliegenden Geier-Partnerin in die Serie.

Aufgrund der Anime-Craziness kommt in Staffel 2 weitaus mehr CGI zum Einsatz als bisher, das allerdings kaum negativ auffällt. Geankert wird all das Spektakel wieder durch starke Emotionen, das charmante Zusammenspiel der Strohhüte und den herzensguten Humanismus. Und spätestens, wenn die Vorgeschichte des unendlich knuddeligen Rentiers Tony Tony Chopper enthüllt wird, bleibt kaum ein Auge trocken.

Fantasy-Spaß bei Netflix: Für wen lohnt sich One Piece Staffel 2?

Wer Staffel 1 von One Piece als zu abgedreht empfand, wird mit den neuen Folgen wohl weniger Spaß haben. Auch der teilweise Cosplay-Look der Figuren ist weiterhin vorhanden. Für Fans des Mangas und Animes ist Staffel 2 hingegen ein wahrgewordener Traum. Die zahlreichen Sets und Kostüme stecken voller Liebe zum Detail, während die Netflix-Adaption auch eingefleischte Fans mit etlichen Easter-Eggs zu überraschen weiß.

Selbst durchschnittliche Anime-Arcs wie Whiskey Peak werden in der Live-Action-Adaption enorm aufgewertet und dank fabelhafter Action und dem liebenswerten Cast zu Highlights, die man bei zukünftigen Rewatches nie skippen will. Mit Verbesserungen an jeder Ecke erhebt sich One Piece in Staffel 2 endgültig zu einer der besten Anime-Realverfilmungen überhaupt.



Inmitten der stetig wachsenden Masse an drögen Thrillern und Crime-Serien im Netflix-Programm ist One Piece genau das, was mir der Streamer mittlerweile immer seltener bieten kann: ein mitreißender Binge-Spaß, der mich lachen, weinen und mitfiebern lässt. Für mich zählt Staffel 2 damit schon jetzt zu den größten Serien-Highlights des Jahres. Dafür sage ich: Danke, Netflix!

Wenn One Piece dieses extrem unterhaltsame Level in Zukunft halten oder noch steigern kann, hat sie schon jetzt die besten Voraussetzungen, um die größte Blockbuster-Serie von Netflix seit Stranger Things zu werden und über Jahre hinweg zu begeistern. Einen Kritikpunkt gibt es trotzdem: Es ist geradezu unverschämt, dass ich nach den acht Folgen nicht direkt Staffel 3 weiterschauen kann. Dann halt Staffel 2 nochmal!

Die 2. Staffel von One Piece steht seit dem 10. März 2026 bei Netflix zum Streamen bereit. Grundlage für diesen Serien-Check sind alle acht Episoden.

