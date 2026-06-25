"Es geht nur ums Überleben": House of the Dragon-Stars Abubakar Salim & Clinton Liberty über die Schlacht in der Gurgel und ihre Zukunft in Staffel 3

House of the Dragon hat Alyn und Addam aus Holk im Staffel 3-Auftakt zu essentiellen Figuren befördert. Wir haben mit den Darstellern Abubakar Salim und Clinton Liberty im Interview gesprochen.

Nach zwei Jahren Wartezeit ist House of the Dragon am 22. Juni 2026 mit dem Staffel 3-Auftakt zurückgekehrt, in dem Fans endlich die lang erwartete Schlacht in der Gurgel erleben dürfen. Darin spielen Alyn (Abubakar Salim) und Addam (Clinton Liberty) aus Holk wichtige Rollen, die maßgeblich zum siegreichen Verlauf der Schlacht für Team Schwarz beitragen: Alyn übernimmt im Kampf kurzerhand die Führung und bringt Shakar Lohar (Abigail Thorn) zu Fall, während Addam Rhaenyra (Emma D'Arcy) auf Drachenstein unterstützt.

Wir haben Abubakar Salim und Clinton Liberty in Berlin zum Interview getroffen und mit ihnen über ihre wahnsinnige Beförderung in Staffel 3, die aufwendige Schlacht in der Gurgel, den großen Traum vom Drachenfliegen und die Charakterentwicklung von Alyn und Addam über den weiteren Staffelverlauf gesprochen.

House of the Dragon: Abubakar Salim und Clinton Liberty im Moviepilot-Interview

Moviepilot: Alyn und Addam nehmen in Staffel 3 weitaus größere Rollen ein als in Staffel 2. Abubakar, wie war es für dich zum Nachfolger des Hauses Velaryon zu werden, und Clinton, einer von Rhaenyras wichtigsten Drachenreitern?

Abubakar Salim: Es war ein ziemliches Upgrade. Da ich das Buch gelesen habe, wusste ich, wo die Reise hingeht. Aber ich habe die Situation und all die kleinen Dinge, die dazu gehören, nie wirklich verstanden. Ich war nicht mehr am Hafen, sondern plötzlich in der Mitte der Politik. Man spricht mit Figuren, die man seit Staffel 1 im Fernsehen gesehen hat und denkt sich: "Oh, ich habe jetzt eine Szene mit dir." Es ist ein cooles Gefühl. Und es ist toll, dass die Kreativen uns als Schauspieler genug vertraut haben, um diese Charaktere zum Leben zu erwecken und weiterzutragen. Denn es gibt viel Liebe für diese Figuren, sie hatten [durch die Bücher] bereits ein langes Leben mit den Fans. Die Möglichkeit zu bekommen, ihnen Leben einzuhauchen, ist demütigend.

Clinton Liberty: Absolut, und das alles während Kriegszeiten. Wir bekommen diese Upgrades, aber wir bekommen sie im Krieg. "Hier ist dein Kuchen, aber du kannst ihn nicht lange haben, denn du musst arbeiten." Ich denke, Addam sieht viele Dinge, die er noch nie zuvor in Menschen gesehen hat, und wie Krieg und dessen Politik die Menschen von innen verändern können. Und das auch bei seinen Familienmitgliedern: Addam hat Alyn und Corlys noch nie im Krieg erlebt. Das gibt ihm die Möglichkeit, neue Beziehungen mit diesen neuen Identitäten aufzubauen.

Aber natürlich ist seine Stellung als Drachenreiter auch etwas Neues und gibt ihm eine Verantwortung, die er zuvor nie hatte. Wir sehen ihn in Staffel 3 versuchen, herauszufinden, was es bedeutet, Teil einer adeligen Familie zu sein.

Alyn ist in der Schlacht in der Gurgel maßgeblich am Sieg von Team Schwarz beteiligt. Abubakar, wie ist der Dreh der Kampfszenen mit der Stuntarbeit abgelaufen?

Abubakar Salim: Ich weiß nicht, ob es ein echter Sieg war. Es war ein grausamer Kampf. Eine Sache, die mir klar war, als wir es gedreht haben, und das Gefühl, das Loni Peristere, unser Regisseur, rüberbringen wollte, ist, dass es nur ums Überleben geht. Sobald der Kampf losgeht, geht es nicht darum, in welchem Team du bist. Es geht darum, wie lange du überleben kannst. Die Vorbereitung dafür war sehr aufwendig. Wir haben vier bis fünf Monate nur diese Sequenz vorbereitet, haben sie geprobt und dann immer und immer wieder gedreht. Es war eher ein Marathon als ein Sprint. Aber der Hauptaspekt der Schlacht war die Geschichte und die Emotion dahinter.

In dem Moment wirkt es vielleicht wie ein Sieg: Alyn überlebt und Team Schwarz geht siegreich aus der Schlacht hervor. Aber so fühlt es sich nicht an, wenn man mittendrin steckt. Das war der Schock, aber auch die Schönheit des Ganzen. Aber etwas, womit ich wirklich glücklich bin, ist, dass die Story und Emotion im Vordergrund standen. Vor allem in diesen fantastischen Welten ist es leicht, sich im Spektakel zu verlieren und weniger in der Geschichte und in dem, was sie später für die Figuren bedeutet. Für mich als Schauspieler war es eine ziemlich tolle Erfahrung, aber für den Charakter Alyn war es lebensverändernd, sowohl im Guten als auch im Schlechten.

Clinton Liberty: Als ich es gesehen habe, war ich völlig überwältigt. Ich kann dir [Abubakar] nicht mehr gratulieren. In jedem Schlag konnte man die Emotion dahinter und den Lauf der Geschichte sehen. Genau das will man in einer großen Action-Sequenz. Die Geschichte und die Action haben sich gegenseitig befeuert. Es war großartig.

Clinton, bist du etwas traurig, dass Addam in der Schlacht in der Gurgel gefehlt hat?

Clinton Liberty: Absolut. Holt Seerauch dazu, lasst uns ein paar Menschen verbrennen, wisst ihr [lacht].

Abubakar Salim: [lacht] Aber es war grausam!

Clinton Liberty: Das stimmt, und Addam lernt auch gerade erst Seerauch zu fliegen und das ist wohl nicht der beste Weg, das zu lernen. Wenn es schlecht läuft, dann läuft es wirklich schlecht [lacht]. Außerdem haben Alyn und die anderen das schon lange gemacht. Lasst die Profis übernehmen und ich komme, wenn es vorbei ist.

Abubakar Salim: Es ist interessant, denn im Roman sind viel mehr Drachen in der Schlacht in der Gurgel involviert. In der Serie ist es konzentrierter. Für jemanden, der nicht die Bücher gelesen hat, ist es so einfacher, sich darauf zu fokussieren, anstatt das große Spektakel in den Vordergrund zu stellen. Ich habe großen Respekt davor, wie die Autor:innen und das Team das hinbekommen haben, die Geschichte der Gurgel so zu erzählen, dass man sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren kann.

Clinton, Addam hat in Staffel 3 dennoch ein paar coole Drachenszenen, die sicher aufwendig zu drehen waren. Wie würdest du den Prozess beschreiben?

Clinton Liberty: Sie machen einfach Spaß. Ich habe schon unserem Showrunner Ryan Condal vorgeschlagen, dass alle mal für 10 Dollar auf den Drachen steigen dürfen [lacht]. Es ist wie ein Kind in einem Süßigkeitenladen zu sein. Welches Kind hat nicht davon geträumt, mal auf einem Drachen zu fliegen oder vor einem Drachen davonzulaufen? Es ist toll und gibt einem viel Zeit, zu reflektieren, wie weit man es als Schauspieler geschafft hat. Ich habe von solchen Zeiten geträumt, als ich jünger war, und dafür, dass diese Träume jetzt wahr werden, fühle ich große Dankbarkeit.

So geht es in House of the Dragon Staffel 3 für Addam und Alyn weiter

Wie würdet ihr Alyns und Addams weiteren Weg über den Staffelverlauf beschreiben?

Abubakar Salim: Es ist interessant, denn als ich ein Panel mit Ryan und dem Team gemacht habe, meinte er, dass es 19 Perspektiven in der Serie gibt, was unglaublich ist. Wenn man an andere Serien denkt, gibt es vielleicht drei oder vier, meistens sind es sogar nur eine oder zwei. Jetzt 19 Perspektiven zu haben ist wild, und das Team hat einen großartigen Job gemacht, Alyns und Addams Entwicklung und Wachstum inmitten dessen weiterzuführen. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir gehen an einem sehr interessanten Punkt aus der Staffel raus. Viel steht auf dem Spiel.

Clinton Liberty: Es wird viele Fragen geben.

Abubakar Salim: Genau, und ich freue mich sehr darauf, diese in Staffel 4 beantwortet zu sehen. Wir haben als Schauspieler und als Charaktere so eine große Entwicklung durchgemacht, dass es noch viel Spielraum geben wird. Aber wir werden sehen.