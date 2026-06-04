Es gibt ein Filmgenre, das Christopher Nolan nicht versteht und nie drehen wird – sogar Steven Spielberg und Martin Scorsese trauten sich

Auch die besten Regisseure arbeiten nur selten in allen Genres. Christopher Nolan kann sich vieles vorstellen, aber ein lebhaftes Genre gehört ganz gewiss nicht dazu.

Christopher Nolan hat schon in diversen Genres gearbeitet und sich Krieg, Biopic, Thriller, Superhelden und Sci-Fi gewidmet. Mit Die Odyssee bewegt er sich derzeit auf neuem Terrain, indem er sich auf historisch-mythologisches Material stürzt. Ein Genre wird er jedoch nicht drehen, dabei hat es zuletzt Steven Spielberg so schön vorgemacht.

Christopher Nolan versteht Musicals nicht

Auch wenn er viele verschiedene Filme gedreht hat, sind die meisten Werke von Nolan meist recht ernst und haben einen hohen Drama-Einschlag. Dass wir jemals einen waschechten Horrorfilm oder eine reine Komödie zu sehen kriegen, scheint auch nicht gerade die höchsten Chancen zu haben. Laut dem Far Out Magazine können wir jedoch zumindest Musicals komplett ausschließen:

Ich verstehe Musicals wirklich nicht, und früher habe ich immer gesagt, dass ich alles machen würde – außer Musicals.

Ob sich das jemals ändern wird, kann man natürlich nicht sagen. Immerhin musste Nolan zugeben, dass er einige Filme gesehen hat, von denen er völlig vergessen hat, dass sie Musicals sind. Einer davon hat ihn geradezu überrascht.



Es gibt viele Filme, die ich als Kind gesehen habe und an die ich mich gar nicht wirklich als Musicals erinnere. Wie zum Beispiel Charlie und die Schokoladenfabrik. Ich hatte völlig vergessen, dass es ein Musical ist. Vor ein paar Wochen habe ich ihn mir noch einmal angesehen – und ihn dabei mit ganz anderen Augen gesehen.

Vielleicht entdeckt Nolan bei Neusichtungen alter Kindheitsfilme ja doch noch sein Herz für das Musikfilm-Genre.

Auch Regie-Legenden Steven Spielberg und Martin Scorsese drehten ein Musical

Wie das Mel Magazine zusammenfasst gab es so einige Regisseure, die genau ein Musical in ihrer Karriere umsetzen. Dazu gehören Francis Ford Coppola mit One From The Heart - Einer mit Herz, Sidney Lumet mit The Wiz - Das zauberhafte Land, Clint Eastwood mit Jersey Boys, Martin Scorsese mit New York, New York und zuletzt auch Steven Spielberg 2021 mit West Side Story.

Vielleicht wird Nolan irgendwann doch noch einen Zugang zu Musicals finden – seine treusten Anhänger:innen freuen sich aber bestimmt eher über mehr düsteren Epos-Nachschub. Wir sind gespannt, welches Genre nach Die Odyssee für den Oscarpreisträger folgen wird.