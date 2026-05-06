Es gibt ein vergessenes The Walking Dead-Spin-off, in dem Glenn, Sasha und Carl alle zurückkehren könnten

The Walking Dead ist berüchtigt für grausame Figuren-Tode. Doch was wäre, wenn es einen Weg gäbe, die Verstorbenen zurückzuholen?

The Walking Dead-Serienproduzent Scott M. Gimple (Filllmore!) vermisst viele seiner verstorbenen Figuren mindestens genauso wie die Fans. Aus diesem Grund existiert eine Idee für ein Spin-off, das dieses Problem auf elegante Weise lösen könnte.

The Walking Dead-Serienproduzent will geliebte Figuren zurückbringen – und weiß auch schon wie

Vor einiger Zeit erinnerte Screen Rant an ein vergessenes Spin-off von The Walking Dead, dass viele der verstorbenen Fan-Lieblinge zurückbringen könnte. Die Horror-Serie handelt von Überlebenden einer Zombie-Apokalypse und ist geradezu berühmt dafür, dass Figuren unerwartet und auf grausame Weise das Zeitliche segnen.

Zu nennen wären beispielsweise der Abschied von Glenn (Steven Yeun), Sasha (Sonequa Martin-Green) oder gar Carl (Chandler Riggs). Das machte The Walking Dead einerseits zu einer wahnsinnig spannenden Serie, sorgte bei Fans aber auch für Trauer. Diese Trauer fühlt auch Serienproduzent Scott Gimple. Er möchte manche der Figuren durch ein bereits existierendes Spin-off zurückholen, wie er 2025 The Direct anvertraute:

Ich würde wirklich gerne mehr von den Figuren aus der Vergangenheit sehen, und ich weiß, dass das Publikum das auch möchte.

Konkret bedeutet das, dass besagtes Spin-off einen näheren Blick in die Vergangenheit einzelner Figuren werfen könnte. Die bisherige Serien-Logik müssen so nicht durch unrealistische Rückkehr-Szenarien in Frage gestellt werden. Gleichzeitig gäbe es mit mancher geliebten Figur ein langersehntes Wiedersehen.

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Dieses Spin-off geriet in Vergessenheit – dabei hat es so viel Potenzial

An Spin-offs mangelt es The Walking Dead übrigens nicht. Besonders erfolgreich lief Fear the Walking Dead. Die Anthologie-Serie Tales of the Walking Dead wurde vom Publikum dagegen skeptisch aufgenommen. Das Spin-off variiert stark im Tonfall und stellt pro Folge neue Überlebende vor, anstatt eine durchgängige Geschichte zu erzählen.

Gerade dieses Anthologie-Format würde sich aber für das oben erwähnte Konzept eignen. Eine Anthologie-Serie, die geliebte Figuren durch Flashbacks noch einmal lebendig werden lässt, anstatt die Fans wiederholt mit gänzlich neuen Szenarien zu konfrontieren, wäre womöglich eine gewinnbringende Strategie für die Drehbuchautor:innen.





Und tatsächlich sehen es Scott Gimple und Channing Powell, Autorin und Showrunnerin bei Tales of the Walking Dead, genauso. In der kommenden 2. Staffel von Tales of the Walking Dead überlegt Gimple, verstorbene Charaktere durch Flashback-Episoden zurückzuholen. Wann neuen Folgen erscheinen könnten, ist momentan allerdings noch völlig unklar.