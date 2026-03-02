Es gibt eine Miniserie bei Netflix, die seit dem Start über 80 Millionen Mal geschaut wurde – sie stammt aus Deutschland und dauert nur einen Nachmittag

Vor His & Hers, Adolescence und anderen Hits kam eine deutsche Miniserie zu Netflix und sorgte international für Aufsehen. Die Macherin arbeitet bereits am nächsten Thriller.

Miniserien sind beim Streaming-Anbieter Netflix stets angesagt, schon allein weil man keine Angst haben muss, dass die Serie vor dem Finale abgesetzt wird. Diese Weisheit bestätigte vergangenes Jahr Adolescence – Netflix' erfolgreichste Miniserie – und erst vor wenigen Monaten His & Hers.

Zu den großen, in sich abgeschlossenen Erfolgen des Streamers gehört aber auch eine Produktion aus Deutschland. Über 80 Millionen Views hat sie seit ihrem Start im September 2023 angesammelt. Und einen International Emmy als beste Miniserie gab es für den Thriller Liebes Kind ebenfalls.

Liebes Kind gehört zu den erfolgreichsten Netflix-Miniserien der letzten Jahre

Liebes Kind ist natürlich nicht die erste deutsche Netflix-Serie, die international für Aufsehen gesorgt hat (diese Ehre gehört Dark) und auch nicht die Neueste (aktuell sammelt Unfamiliar Fans), aber kaum eine Show wurde so viel gesehen. Zwischen September 2023 und Ende Dezember 2025 hat Liebes Kind weltweit 82,3 Millionen Aufrufe und 396,8 Mio. gesehene Stunden erzielt, wie WhatsonNetflix ausgerechnet hat.

Die Zahlen lassen sich schwer mit älteren Produktionen vergleichen, da Netflix jahrelang keine vollständigen Aufrufzahlen herausgegeben hat. Schauen wir uns die Statistiken seit 2023 an, dann sah die Top 5 der bis dato meistgesehenen Miniserien von Netflix bis vor Kurzem so aus:

Mittlerweile dürfte His & Hers mit Jon Bernthal und Tessa Thompson auf Platz 5 aufgestiegen sein, da die Serie seit Januar über 90 Millionen Aufrufe erzielt hat, wohingegen die obigen Zahlen nur bis Ende 2025 reichen.

In Liebes Kind entkommt eine Mutter aus einer jahrelangen Gefangenschaft

Über Jahre hinweg hielt ein Unbekannter die junge Lena (Kim Riedle) und ihre beiden Kinder, Jonathan (Sammy Schrein) und Hannah (Naila Schuberth), in einer fensterlosen Isolation gefangen. Doch dann geschieht das Unmögliche: Lena gelingt zusammen mit Hannah der Ausbruch.

Als die Nachricht von der vermeintlich Überlebenden die Runde macht, keimt bei den Eltern der seit 13 Jahren vermissten Lena Beck sofort Hoffnung auf. Matthias (Justus von Dohnányi) und Karin (Julika Jenkins) eilen ins Krankenhaus, getrieben von der Sehnsucht, ihre Tochter nach über einem Jahrzehnt Ungewissheit endlich wiederzusehen. Doch am Krankenbett folgt die bittere Enttäuschung: Die Frau im Bett ist nicht ihre Tochter.

Die Kritiken waren durchwachsen bis positiv, und bei Moviepilot gibt die Community dem Twist-reichen Thriller eine Durchschnittswertung von guten 6,9 Punkten.

Nach Liebes Kind kommt Die Falle zu Netflix

Liebes Kind basiert auf einem Roman von Romy Hausmann und wurde von Isabel Kleefeld und Julian Pörksen für Netflix umgesetzt. Kleefeld arbeitet übrigens schon an ihrer nächsten Netflix-Produktion, dem psychologischen Thriller Die Falle, für den sie den gleichnamigen Roman von Melanie Raabe adaptiert. Darin versucht eine abgeschieden lebende Schriftstellerin einem mutmaßlichen Mörder eine Falle zu stellen.

Liebes Kind besteht aus sechs Episoden, ist in sich abgeschlossen und streamt im Abonnement bei Netflix.