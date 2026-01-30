Es gibt nur 18 Folgen, die Serie läuft auf Netflix und ist ein richtiger Fantasy-Geheimtipp

Die nordische Mythologie ist nicht nur in der Marvel-Welt interessant. Auf Netflix gibt es eine Serie, die Thor und Co. in ein völlig anderes Licht rückt.

Fantasy-Fans wie ich suchen stets nach neuen, gerne abgefahrenen Serien und Filmen. Und während einige davon, wie zum Beispiel Game of Thrones, im Mainstream ihre Spuren hinterlassen, gibt es andere Perlen, die gegen die großen Blockbuster unsichtbar werden. Doch manchmal sind es gerade diese Serien, die besonders spannend und kreativ werden. Das gilt auch für die norwegische Serie Ragnarök, die im Netflix-Abo streamt.

Darum geht es in der Netflix-Serie Ragnarök

Die Brüder Magne (David Stakston) und Laurits (Jonas Strand Gravli) ziehen mit ihrer Mutter in deren Heimatort Edda in Westnorwegen. Hier ist die Erderwärmung deutlich zu spüren. Gletscherschmelze und Vergiftungserscheinungen suchen die kleine Stadt heim. Die Stadt lebt vor allem von der in Familienbesitz befindlichen Firma Jutul.

Als Magne einem Rollstuhlfahrer hilft, kommt eine ältere Frau zu ihm und streicht ihm über die Stirn. Von da an hat Magne seltsame Träume und entwickelt unglaubliche Kräfte und Fähigkeiten. Langsam aber deutlich zeigt sich, dass die vier Mitglieder der Familie Jutul in Wahrheit zu den unsterblichen Eisriesen gehören. Magne selbst vermutet, dass er der wiedergeborene Thor sein könnte.

Schaut hier noch einen Trailer zum Netflix-Tipp:

Ragnarök - S01 Trailer (Deutsch) HD

Ragnarök erzählt die nordische Mythologie neu und setzt sie in die moderne Zeit

Bei Begriffen wie Edda und Jutul könnten einige Fans der nordischen Mythologie bereits aufgehorcht haben. In der ersten Staffel wird die moderne Welt als Bühne für den Mythos von Ragnarök gesetzt. Die mythischen und übernatürlichen Elemente werden erst langsam und wie ein Mysterium eingeführt. Mit den folgenden Staffeln nehmen Action und Handlung dann immer mehr Fahrt auf.

In 3 Staffeln mit jeweils 6 Folgen ist die Serie perfekt für ein paar Binge-Abende. Der Tonwechsel von der 1. bis zur 3. Staffel ist deutlich spürbar, aber entwickelt sich natürlich und nicht zu extrem.

Auch interessant: Darum lässt Netflix Fantasyserien gnadenlos aussterben



Natürlich kann eine vergleichsweise kleine Serie wie Ragnarök in puncto Effekte nicht mit den großen Blockbusterserien mithalten. Aber dennoch ist die Entwicklung von Mystery zu Action in der Fantasyserie mitreißend. Nicht nur Fans von Thor, Loki & Co. dürften an dieser Serie ihre Freude haben.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fortsetzung von Yellowstone, aufregender Science-Fiction-Nachschub, die nächste Netflix-Serie der Stranger Things-Macher oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.