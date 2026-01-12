Es gibt nur einen einzigen Grund, warum Steve in Stranger Things nicht gestorben ist

Das Stranger Things-Finale ist über die Bildschirme geflimmert – und Fan-Liebling Steve ist nach wie vor am Leben. Wie kommt das? Laut den Duffer-Brüdern gibt es nur einen Grund.

Zur Überraschung vieler Fans hat Steve Harrington (Joe Keery) den Endkampf im Stranger Things-Serienfinale überlebt. So mancher hatte auf sein frühes Ende spekuliert. Und auch die Serienmacher hatten andere Pläne mit Steve.

Fan-Liebling Steve hat das Serienfinale von Stranger Things überlebt – und dafür gibt es einen besonderen Grund

Auf Instagram äußerten sich die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer (Wayward Pines) deutlich, aus welchem Grund Steve Harrington in der letzten Folge von Stranger Things nicht das Zeitliche gesegnet hat. So heißt es:

Wir haben uns einfach in Joe Keery verliebt, aber hätten wir Joe Kerry nicht gemocht, wäre Steve weg gewesen.

Wahrscheinlich würden viele Fans diesen Satz unterschreiben. Denn dass seine Figur so gut ankommt, ist zu großen Teilen ein Verdienst von Joe Keerys Performance. Gleichzeitig muss man auch berücksichtigen, dass Steve schlicht ein gut geschriebener Charakter ist.

Von der (nicht gerade kleinen) Ansammlung an Figuren im großen Universum von Stranger Things durchläuft Steve in den fünf Staffeln der Serie eine der besten Entwicklungen. Und ist am Ende (im positiven Sinne) kaum wiederzuerkennen.

In Staffel 1 tritt Steve, damals Schwarm von Nancy Wheeler (Natalia Dyer), als selbstverliebter Egoist auf, der auf seine Mitmenschen herabsieht und sich null für die Bedürfnisse anderer interessiert.

Durch seine Freundschaft zu Nancy, deren Bruder Mike (Finn Wolfhard), wiederum eng mit Elf (Millie Bobby Brown) befreundet ist, wird er ebenfalls in die turbulenten Ereignisse rund um das Upside Down hineingezogen.

Dabei wird er im Lauf der Serie zu einem loyalen Freund und bezeichnet sich selbst als "Babysitter" von Elf, Mike und ihren Freund:innen, der ihnen selbstlos zur Seite steht. Von dem versnobten Schönling aus Staffel 1 ist nichts mehr zu erkennen.

Obwohl das Finale hinsichtlich Steve eine echte Schrecksekunde bereithält, kann hier Entwarnung gegeben werden: Die Zuneigung der Duffer-Brüder zu dem Schauspieler war wohl zu groß, um ihn in der letzten Folge der Serie noch loszuwerden.

Das Stranger Things-Finale im Podcast: Wie war das Ende des Netflix-Hits?

Nach fünf Staffeln ist Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things vorbei. Ob den Duffer-Brüdern in den letzten Folgen ein würdiger Abschluss gelungen ist, diskutieren wir im Podcast im Detail. Außerdem erklären wir euch die letzten Story-Wendungen.

Während uns vor allem der 40-minütige Epilog überzeugt hat, haben wir aber auch einige Kritikpunkte. Beim Blick voraus fragen wir zudem: Wie geht es jetzt mit der Welt von Stranger Things in neuen Netflix-Serien weiter?

