Es gibt nur einen einzigen Regisseur, dem die zweifache Oscargewinnerin Jodie Foster nachlief: "Ich will in einem deiner Filme sein"

Stars wie Jodie Foster bekommen ihre Rollen auf dem Silbertablett serviert – zumindest könnte man das denken. Für eine Rolle hat sie sich jedoch selbst ins Zeug gelegt.

Schon als Kind war deutlich, dass Jodie Foster ein ganz besonderes Talent hatte. Nach ihren ersten Rollen erhielt sie bereits mit 12 Jahren ihre erste Oscar-Nominierung als Prostituierte in Taxi Driver. Den ersten Goldjungen erhielt sie schließlich 1992 für ihre Rolle in Das Schweigen der Lämmer.

Und auch hinter der Kamera wurde sie als Produzentin und Regisseurin erfolgreich. Bei ihrem Status konnte sie sich Anfang der 2000er ihre Rollen weitestgehend aussuchen. Allerdings hatte ein Regisseur gar nicht gewusst, dass sie eine mögliche Besetzung war.

Jodie Foster liebt französische Filme und wollte eine Rolle für eine Legende spielen

Den großen internationalen Durchbruch schaffte der französische Regisseur Jean-Pierre Jeunet mit Alien - Die Wiedergeburt. Berühmt ist er bis heute für Die fabelhafte Welt der Amélie. Und dieser ist auch der Grund, weshalb Jodie Foster nichts lieber wollte, als mit Jeunet zusammenzuarbeiten.

In einem Interview mit Total Film erzählte sie, dass sie früher schon in Frankreich war, um ein paar Filme zu drehen (via Far Out ). Sie wollte jahrelang unbedingt auch einen französischen Film machen und als sie wieder in Frankreich war, machte sie Jeunet ausfindig:

Ich sagte: ‘Ich möchte unbedingt einen französischen Film drehen und würde gern in einem deiner Filme mitspielen. Wenn du also eine Rolle in einem deiner Filme frei hast, egal ob klein oder groß, melde dich einfach bei mir.’ Und so kam es dann zustande.

Foster konnte ihren Wunsch erfüllen. In Jeunets Mathilde - Eine große Liebe erhielt sie eine Rolle. Darin spielte sie an der Seite von Audrey Tautou, die bereits in Amélie die Hauptrolle hatte.

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Foster spielte zwar nur eine Nebenrolle, doch sie konnte ihren Dialog in der Originalfassung selbst sprechen. Immerhin spricht der Star fließend Französisch. Damit bewies die zweifache Oscargewinnerin, dass es sich lohnen kann, nach den Dingen zu fragen, die man sich wünscht.