Es hätte das Stranger Things-Finale völlig verändert: Vecna sollte eigentlich ein Darth Vader-Ende bekommen

Die Duffer-Brüder hätten die Geschichte von Bösewicht Vecna beinahe anders enden lassen. Dabei wollten sie sich an niemand anderem als Darth Vader aus Star Wars orientieren.

Das Stranger Things-Finale ist vor wenigen Tagen bei Netflix gelaufen und hat den finalen Kampf von Elfi (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp) und Co. gegen Vecna (Jamie Campbell Bower) zu Ende erzählt. Die Gruppe konnte sich letztendlich gegen den Oberbösewicht durchsetzen, der bis zum bitteren Ende an seinem grausamen Plan festgehalten hat, die Abyss-Dimension mit der realen Welt zu verschmelzen.

Die Duffer-Brüder hatten ursprünglich jedoch andere Pläne für Vecna, die jeden Star Wars-Fan hellhörig werden lassen. Denn Vecnas Ende sollte sich an dem von Darth Vader orientieren.

Vecna sollte den Mind Flayer bekämpfen: Stranger Things hätte beinahe Star Wars kopiert

Im Podcast Happy Sad Confused wurden Matt und Ross Duffer gefragt, ob sie darüber nachgedacht hätten, Vecna eine Erlösungs-Story (auf Englisch "Redemption Arc") zu gönnen, wie etwa Darth Vader ihn in Die Rückkehr der Jedi-Ritter erhalten hat. Darth Vader setzt sich am Ende gegen den Imperator Palpatine zur Wehr, dem er sich all die Jahre unterordnete, und rettet damit seinen Sohn Luke Skywalker.

Ross Duffer erklärte daraufhin, dass der Gedanke, diesen Weg für Vecna zu gehen, tatsächlich da war:

Ja, wir haben ursprünglich darüber gesprochen, ihm einen Moment zu geben, in dem er sich gegen den Mind Flayer wendet und dabei hilft, ihn zu besiegen.

Doch entschieden sie sich letztendlich dagegen:

Aber ich denke, wenn man das wirklich durchspielt, fühlt es sich falsch an und wir haben es nicht geglaubt. Er ist einfach über diesen Punkt hinaus. Er hat zu viel Böses getan, um umzudrehen, selbst wenn es tief im Innern noch einen Teil von ihm gibt, der unschuldig ist, ein unschuldiges Kind ...

Ich denke, es wurde über die Jahre unter so viel Gewalt und Wut begraben und wenn es um Mehrdeutigkeit geht, wollten wir es auch ein bisschen dem Publikum überlassen, ob Henry vom Mind Flayer kontrolliert wird. Wie sehr das der Fall ist, wollten wir dem Publikum überlassen. Aber ich denke, man kann vieles davon in Jamies Gesicht erkennen, in der letzten Szene [in der Höhle]. Er ist einfach unglaublich darin, all diese verschiedenen Emotionen und Ebenen rüberzubringen.

Auch wenn dieses alternative Ende den Ausgang des Finales für Elf, Will und Co. nicht verändert hätte – denn das Böse wäre ohnehin besiegt worden –, wäre der Weg dorthin ein völlig anderer gewesen. Ebenso hätte sich die Sicht auf Vecna zum Ende hin noch einmal drastisch verändert, der somit mehr denn je als Opfer des Mind Flayers dargestellt worden wäre, wohingegen diese Frage nun offen bleibt.

Will-Darsteller Noah Schnapp erklärte jedoch bereits in einem Interview im Vorfeld von Staffel 5 , dass Vecna einer der "am meisten missverstandenen Bösewichte" der Serie sei.

Stranger Things-Spin-off blickt hinter das Geheimnis um den mysteriösen Stein

Der Stein, den der junge Henry Creel im Koffer des Wissenschaftlers in der Höhle in Nevada fand, welcher ihm Partikel des Mind Flayers einflößte und die schrecklichen Ereignisse ins Rollen brachte, soll dagegen in einer kommenden Spin-off-Serie eine Rolle spielen. Die Duffer-Brüder erklärten bereits, dass das Spin-off einige offene Fragen dahingehend beantworten wird.

Mehr:

Dennoch soll es sich nicht spezifisch um den Mind Flayer drehen. Gleichzeitig dürfen wir mit einer völlig "neuen Mythologie" sowie neuen Figuren und Schauplätzen rechnen. Auch die 1980er Jahre sollen verlassen werden.

Das Stranger Things-Finale im Podcast: Wie war das Ende des Netflix-Hits?

Nach 5 Staffeln ist Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things vorbei. Ob den Duffer-Brüdern in den letzten Folgen ein würdiger Abschluss gelungen ist, diskutieren wir im Podcast im Detail. Außerdem erklären wir euch die letzten Story-Wendungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während uns vor allem der 40-minütige Epilog überzeugt hat, haben wir aber auch einige Kritikpunkte. Beim Blick voraus fragen wir zudem: Wie geht es jetzt mit der Welt von Stranger Things in neuen Netflix-Serien weiter?

