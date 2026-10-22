Es hat 60 Jahre gedauert: Ikonische Batman-Bösewichtin bekommt endlich eigene Serie

Lange ist es her, seitdem man sie in einem Live-Action-Batman-Projekt gesehen hat. Jetzt bekommt eine der besten DC-Bösewichtinnen endlich eine eigene Serie spendiert.

Als die Serie The Penguin angekündigt wurde, stimmte diese Nachricht viele Fans von The Batman zunächst misstrauisch. Spin-offs bergen oftmals die Gefahr der Enttäuschung, wenn sie nicht ganz an den Vorgänger herankommen.

Doch als die Serie schließlich erschien, war sowohl die Kritik als auch das Publikum von begeistert. Auch auf Moviepilot konnte sich The Penguin einen hervorragenden Score von 7,9 von 10 Punkten sichern. Nun produziert die Showrunnerin des Streaming-Hits die nächste DC-Serie – und zwar über Batman-Schurkin Poison Ivy.

The Penguin-Schöpferin produziert die Poison Ivy-Serie

Lauren LeFranc, die Showrunnerin von The Penguin, ist jetzt offiziell als Produzentin für die sich noch in Planung befindende Poison Ivy-Serie an Bord, wie Variety berichtet. Mit der Serie bekommt eine der ikonischsten Batman-Antagonistinnen der DC-Comics nach einer 60-jährigen Comichistorie endlich ihre eigene Live-Action-Umsetzung.

Bei der Comicfigur Poison Ivy handelt es sich um die Botanikerin Dr. Pamela Isley, die die Fähigkeit besitzt, sämtliche Pflanzen zu kontrollieren und immun gegen deren Gifte ist. Auf der Kinoleinwand hat man sie vor knapp 30 Jahren gesehen, als Uma Thurman sie in dem von Joel Schumacher inszenierten Batman & Robin verkörperte. In der Serienwelt hatte die Figur zuletzt Auftritte in den Serien Gotham und Batwoman.

Die neue Poison Ivy-Serie soll jedoch anders als The Penguin nicht in der Welt von The Batman angesiedelt sein, wie Deadline berichtet. Dies ist passend, da ihre fantastischen Fähigkeiten sich mit dem realistischeren Ansatz von Robert Pattinsons Batman beißen würden.

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Wann kann man mit der Poison Ivy-Serie rechnen?

Da die Serie noch gar kein Drehbuch besitzt und bislang weder Drehbuchautor:innen noch eine Hauptdarstellerin mit dem Projekt verknüpft sind, wird es bis zur Veröffentlichung der Serie noch eine Weile dauern. Ein Start auf aller Voraussicht nach der Plattform HBO Max wäre somit frühestens 2028 möglich.