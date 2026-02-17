"Es hat nicht geklappt": Harry Potter-Star Emma Watson lehnte einen der größten Oscar-Hits der letzten 10 Jahre ab

Vor zehn Jahren lehnte Harry Potter-Darstellerin Emma Watson die Rolle in einem später oscarprämierten Film ab. Ein Milliardenerfolg an den Kinokassen verhinderte ihre Chance auf den Preis.

Die durch ihre Rolle als Hermine Granger in den Harry Potter-Filmen berühmt gewordene Schauspielerin Emma Watson meidet seit einigen Jahren das Rampenlicht und macht lieber ihren Doktor in Oxford. Nach dem Ende der beliebten Fantasy-Reihe drehte die heute 35-jährige Britin jedoch mehrere andere große Filme – und schrammte knapp an ihrer größten Oscar-Chance vorbei.

Harry Potter-Star Emma Watson sollte die Hauptrolle in La La Land spielen

Nach dem Erfolg von Whiplash drehte Regisseur und Drehbuchautor Damien Chazelle seine Musical-Romanze La La Land. Die Liebesgeschichte zwischen dem Jazz-Pianisten Sebastian und der aufsteigenden Schauspielerin Mia gewann 2017 stattliche sechs Oscars. In den letzten zehn Jahren erreichten eine ähnlich hohe Anzahl an Academy Awards lediglich die Filme Dune (6), Mad Max: Fury Road (6), Everything Everywhere All at Once (7) und Oppenheimer (8).

Zu den ergatterten Trophäen für La La Land gehörte nicht nur die für die beste Regie, sondern auch die für die beste Hauptdarstellerin, Emma Stone. Doch ursprünglich wäre für Chazelle Emma Watson die erste Wahl für die Hauptrolle gewesen. Der Harry Potter-Star lehnte jedoch ab. Denn sie hatte sich zur selben Zeit bereits Bill Condons Realfilm-Remake von Disneys Die Schöne und das Biest verpflichtet.

Erinnert euch im Trailer an La La Land (ohne Emma Watson):

La La Land - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wie Emma Watson Vanity Fair vor ein paar Jahren erklärte, sei es immer "frustrierend", wenn der eigene Name mit einem Filmprojekt in Verbindung gebracht würde, bevor feste Vereinbarungen dazu feststünden. So auch im Fall von La La Land, wo ihre Absage professionelle Gründe hatte:

Es hat nicht geklappt, was die Terminplanung betraf. Ich wusste, dass ich [für Die Schöne und das Biest] Pferdetraining und Tanzunterricht nehmen würde und dass ich drei Monate Gesangstraining vor mir hatte. Ich wusste, dass ich in London sein musste, um das wirklich durchzuziehen. Das war kein Film, bei dem ich einfach so zwischendurch einsteigen konnte. Ich wusste, dass ich die Arbeit investieren und dort sein musste, wo es erforderlich war.

Natürlich wissen wir nicht, wie oscarreif Emma Watson die Hauptrolle in La La Land verkörpert hätte. Doch Emma Stone gewann mit der Rolle der Mia 2017 ihren ersten Academy Award. Es war also definitiv eine große Gelegenheit, die der anderen Emma durch die Lappen ging. Andererseits mauserte sich auch Die Schöne und das Biest mit Einnahmen von 1,3 Milliarden US-Dollar weltweit zu einem der erfolgreichsten Fantasy-Filme aller Zeiten.

Warum Emma Watson aktuell keine Filme dreht

Zuletzt erklärte Emma Watson, dass sie "immer Schauspielerin bleiben" werde, doch nach den teils schmerzhaften Erfahrungen, die sie in Hollywood machte (vor allem mit den "seelenzerstörenden" Promo-Touren), liegen ihre Prioritäten derzeit anderswo. Um glücklich zu werden, musste sie diesem "Käfig" entkommen. Doch vielleicht setzt sie in Zukunft ja ihren Traum eines eigenen Films als Regisseurin mit mehr Mitspracherecht um?



