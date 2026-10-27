Es ist der wohl größte Kultfilm aller Zeiten: Heute läuft die maximale Unterhaltung im TV

Dieser Film-Tipp bietet schrille Kostüme, mitreißende Songs und eine gehörige Portion Wahnsinn. Der Kultklassiker begeistert seit Jahrzehnten sein Publikum und läuft heute im TV.

The Rocky Horror Picture Show gehört zu den Filmen, die man kennt, selbst wenn man ihn nicht gesehen hat. Seit 50 Jahren hält der Kultklassiker Einzug in die Popkultur. Wer das famose Musical mit seinen ikonischen Songs tatsächlich noch nie gesehen hat, bekommt heute die perfekte Gelegenheit geboten und auch für Wiederholungstäter:innen heißt es: einschalten, wenn Dr. Frank N. Furter für Chaos sorgt!

Arte zeigt den Film am 30. Oktober 2026 von 20:15 Uhr bis 21:50 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr findet den Film auch bei Disney+ und weiteren Anbietern im Stream.

The Rocky Horror Picture Show: Mischung aus Horror-Musical und Sci-Fi-Parodie

Regisseur Jim Sharman setzte 1975 das gleichnamige Musical für die Kinoleinwand um, wobei er eng mit dem Erfinder und Komponisten Richard O’Brien zusammenarbeitete. In The Rocky Horror Picture Show wollen das frisch verlobte Paar Brad Majors (Barry Bostwick) und Janet Weiss (Susan Sarandon) ihren gemeinsamen Freund Dr. Everett Scott (Jonathan Adams) besuchen.

Doch nach einer Reifenpanne landen sie im umheimlichen Schloss von Dr. Frank N. Furter (Tim Curry). Der Erfinder arbeitet in seinem Labor an der Erweckung eines künstlich hergestellten Menschen. Als er Brad und Janet einlädt, seinem Experiment zuzusehen, bietet sich ihnen eine Horrorshow, die ihr Leben völlig auf den Kopf stellt.

Vom Kinoflop zum absoluten Kultfilm

Mit den extravaganten Kostümen, eigenwilligen Figuren und eingängigen Songs erreichte The Rocky Horror Picture Show über die Jahre eine große Fangemeinde. Doch als der Film 1975 erschien, floppte er zunächst an den Kinokassen.

Für Hauptdarsteller Tim Curry, der hier eine ausdrucksstarke Performance hinlegte, war es der erste Kinofilm. Wie er 2025 in einem Interview mit CBS News verriet, glaubte er, dass der Misserfolg das Ende seiner Karriere bedeuten würde. Doch die berühmten Mitternachtsvorstellungen, in denen das verkleidete Publikum mittanzt und bei bestimmten Szenen auf Zurufe reagiert, machten The Rocky Horror Picture Show über die Jahre zum absoluten Kultfilm.

Laut Musikproduzent Lou Adler, der ebenfalls im CBS-Beitrag zu Wort kommt, habe der Film weniger als eine Million US-Dollar gekostet, aber mittlerweile vermutlich rund 166 Millionen eingespielt. Für den im diesem Jahr verstorbenen Curry war es unfassbar gewesen, dass sein erster Film seit 50 Jahren in den Kinos gezeigt wird.

Wie groß der Einfluss auf die Popkultur ist, sieht man auch daran, dass über die Jahre eine Vielzahl an Werken Bezug auf den Musicalfilm nimmt. Beispielsweise widmete die Serie Glee dem Kultfilm eine ganze Folge und im Coming-of-Age-Drama Vielleicht lieber morgen inszenieren die Hauptfiguren eine Theateraufführung.

Nicht nur die Figuren im Film ziehen ihre Kraft aus der schrillen Geschichte, denn bis heute steht The Rocky Horror Picture Show für die Freiheit, die eigene Identität und Sexualität zu leben, sowie für den Ausbruch aus gesellschaftlichen Normen.

Laut Curry sei die Botschaft des Films:

Sei, wer du sein möchtest – und hab die Eier, das auch durchzuziehen.