Es ist ein Wunder, dass Amazon The Boys überhaupt erlaubt hat: So gnadenlos war Eric Kripkes erster Vorschlag

The Boys ist eine ultrabrutale Abrechnung mit dem Thema Superhelden. Und das hat Showrunner Eric Kripke von vornherein deutlich gemacht – ohne Blatt vor dem Mund.

The Boys stellt die Frage, was passieren würde, wenn schreckliche Menschen Superkräfte bekämen – und beantwortete sie gnadenlos. Basierende auf der Comicvorlage traf Eric Kripkes erster Pitch wohl nicht nur den Kern, sondern bereitete bereits den ultrabrutalen Ton der Serie vor. Die Verantwortlichen bei Amazon wussten also, worauf sie sich einließen.

Kripkes Pitch zu The Boys ist eine Abrechnung mit unserem Bild von Superheld:innen

Im Juni 2026 teilte DiscussingFilm auf X den Pitch, mit dem Eric Kripke seine Idee zu The Boys vorstellte. Die erste Hälfte besteht vor allem aus einer schonungslosen Auseinandersetzung damit, was tatsächlich mit Menschen geschieht, die gottgleiche Macht haben und über dem Gesetz stehen.

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Scheiß auf Superhelden.

Nach einer Einleitung, dass die bisherigen Ideen von Superhelden völlig falsch sind, kommt Kripke zu sehr deutlichen Erkenntnissen.

Sie sind idiotische Amateur:innen, die denken, nur weil sie Kräfte haben, würden sie irgendwie die Kriminalität bekämpfen können. [...] Außerdem, was glaubt ihr was mit jemandem passiert, der ultimative Macht hat, ultimativen Ruhm und sich nicht mehr um das Gesetz kümmern muss? Man wird zum abartigen Arschloch.

Die ersten drei Absätze des Pitches klingen eher nach einem wütenden Blogeintrag als nach der Vorstellung einer neuen Serie. Erst danach spricht Kripke von den Comics von Garth Ennis und Darick Robertson.

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Je weiter man den Pitch liest, desto deutlicher wird, wie nah Kripke seine Vision tatsächlich umgesetzt hat. Ob es gerade die vulgäre Sprache war, die die Verantwortlichen bei Amazon Prime Video überzeugt oder zumindest ihre Aufmerksamkeit erregt hat, oder ob es letztlich der spannende Take zu einem überlaufenen Genre war und Kripkes bekannter Name, ist allerdings unbekannt. Fünf Staffeln später sind Fans sicherlich dankbar, dass Amazon damals grünes Licht gegeben hat.