Es ist eine der besten Schlachten, die jemals gedreht wurden: Im Jahr 2000 begann damit ein absolutes Meisterwerk

Wenn der Hauptcharakter mit einer gewaltigen Schlacht eingeführt wird, sollte diese schon etwas Besonderes sein. Da sind historische Ungenauigkeiten zweitrangig.

Obwohl Kritiker sich einig sind, dass die Eröffnungsschlacht historisch gesehen eine der schlechtesten ist, ist sie cineastisch das genaue Gegenteil. Die Schlacht in Germanien, mit der der Film Gladiator aus dem Jahr 2000 beginnt, zeigt von Anfang an, was das Publikum erwarten wird. Die Stimmung wird gesetzt, die Hauptfigur eingeführt und wer eine historische Dokumentation erwartet, wird enttäuscht werden.

Das macht die Gladiator-Schlacht in Germania so genial

Zu Beginn der Szene reitet General Maximus (Russell Crowe) durch die Stellung der Römer. Einige der Männer stehen auf, sie wirken motiviert und selbstbewusst. Auf der anderen Seite im Wald sind die Germanen bereit für die Schlacht. Hinter ihren Reihen versammelt Maximus eine Einheit von Reitern, denen er eine flammende Rede hält.

Die Schlacht beginnt mit einem Angriff von Bogenschützen und Ballisten, bevor die Fußsoldaten in geschlossener Formation losmarschieren und auf die Germanen treffen. Schließlich fallen diesen auch die Reiter in den Rücken.

Seine Rede an die Reiter, die Strategie für den Kampf und sein persönlicher Einsatz als Krieger zeigen, dass Maximus ein großer Kriegsheld ist. Er behält auch im Kampf einen kühlen Kopf. Er stößt Rücken an Rücken mit Quintus (Tomas Arana) zusammen, will diesen schon erstechen, doch kann sein Schwert noch zurückhalten.

Die Schlacht ist in weniger als 10 Minuten im Film gewonnen, doch die Wirkung ist groß. Die Szene wirkt episch und ist visuell spektakulär. Das Chaos, das in einem solchen Krieg eintritt, wird deutlich, doch dank der Kameraführung kann das Publikum dem Geschehen dennoch gut folgen.

Durch die Musik und gut platzierte Zeitlupeneinstellungen wird auch die emotionale Tiefe deutlich. Die Schlacht ist heroisch inszeniert und die Römer haben deutlich die Oberhand. Dennoch ist die Gefahr für die einzelnen Soldaten und besonders für Maximus spürbar, der selbst in der ersten Reihe kämpft und sogar vom Pferd fällt.

Die historische Ungenauigkeit ist die große Schwäche der Szene

Kritisiert wird die historische Ungenauigkeit des Films und besonders dieser Szene. Der Blog A Collection of Unmitigated Pedantry hat es sich zur Aufgabe gemacht, die geschichtliche Genauigkeit in der Popkultur zu untersuchen. Dabei wurde auch einige Kritik an der Gladiator-Eröffnungsschlacht geübt. Die Taktiken und Formationen der Römer seien zum Beispiel höchst inakkurat, besonders weil der Anteil an Artillerie und Kavallerie zu groß sei für römische Taktiken.

Auch die Darstellung der Germanen unterscheide sich von dem, was historisch überliefert wurde. So werden sie eher als Wilde und Barbaren dargestellt, sollten in dieser Zeit jedoch ebenfalls weiterentwickelt sein. Die Rüstungen auf beiden Seiten sind ebenfalls nicht korrekt.

Trotz dieser Kritiken wird die Eröffnungsschlacht gegen die Germanen als sehr stark bewertet. Denn auch wenn historisch nicht korrekt, ist die Szene sowohl unterhaltsam als auch technisch gut umgesetzt. Zudem weckte sie bei einigen Zuschauer:innen das Interesse für die Geschichte der Römer, was ja auch einen gewissen Wert für sich hat.