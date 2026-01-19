Es ist einer der besten Fantasyfilme aller Zeiten und immer noch kennen ihn viel zu wenig Leute

Fantasy ist ein breit aufgestelltes Genre. Dazu gehören nicht nur Blockbuster wie Der Herr der Ringe, sondern vor allem auch japanische Animes.

Einerseits ist es laut euch Moviepiloten einer der besten Fantasyfilme, andererseits wage ich zu behaupten, dass viele Fantasyfans den Film gar nicht auf dem Schirm haben. Das könnte daran liegen, dass er derzeit nur bei Crunchyroll im Stream verfügbar ist. Schließlich sind Animes zwar auch in Deutschland seit Jahren sehr beliebt, doch es gibt noch immer viele Leute, die sich dieser Kunstform verschließen.

Abgesehen davon kommt Your Name. - Gestern, heute und für immer von Makoto Shinkai nicht unbedingt als klassischer Fantasyfilm daher. Besonders bemerkenswert ist, dass der Film sogar noch beliebter ist als viele Ghibli-Filme, die nachweislich glücklich machen.

Fantasy-Anime Your Name. erzählt die Körpertauschgeschichte auf neuartige Weise

Denkt man an Körpertausch, fallen sofort Filme wie Freaky Friday ein. Zwei Menschen, die sich nahestehen, aber nicht verstehen, tauschen den Körper und müssen etwas lernen, um den Vorgang rückgängig zu machen. Bei Your Name. wird es komplizierter. Hier tauschen das auf dem Land lebende Mädchen Mitsuha (in der deutschen Synchro Laura Jenni) und der in Tokio lebende Junge Taki (Maximilian Belle) mehrmals die Woche ihre Körper.

Besonders spannend ist die Geschichte, weil die beiden sich überhaupt nicht kennen. Sie beginnen, miteinander zu kommunizieren, indem sie sich gegenseitig Nachrichten hinterlassen. Nachdem sie sich durch diese besser kennenlernen, teilt Mitsuha Taki ihre Vorfreude auf ein besonderes Phänomen. Ein Komet soll bald so nah an der Erde vorbeifliegen, dass man ihn beobachten kann.

Nach dem kosmischen Schauspiel stellt Taki fest, dass das Tauschen der Körper plötzlich ausfällt. Um der neuen Situation auf den Grund zu gehen, beabsichtigt er, Mitsuha auf dem Land aufzusuchen und macht sich auf den Weg in ihr Dorf. Ein Unterfangen, das sich als schwierig herausstellt, weil er nicht weiß, in welchem Dorf sie eigentlich lebt. Als er ihr schließlich näherkommt, macht er eine schreckliche Entdeckung ...

Your Name. war völlig zu Recht ein Mega-Erfolg

Die beliebtesten Fantasyfilme bei Moviepilot sind die Herr der Ringe-Filme. Your Name. steht den Filmen mit einer Wertung von 8,1 in nichts nach und das ist nicht verwunderlich. Immerhin war der Film der erfolgreichste Anime aller Zeiten, bis er von Demon Slayer - The Movie: Mugen Train vom Thron gestoßen wurde. Bis heute hat der Film weltweit über 382 Millionen US-Dollar eingespielt. Natürlich muss man erwähnen, dass der Großteil der Einnahmen in Japan umgesetzt wurde.

Dabei ist Your Name. es wert, gesehen zu werden. Die ruhige Erzählart des Films ist zu keinem Zeitpunkt langweilig und das Thema Körpertausch wird originell erzählt. Schon nach dem ersten Drittel wird langsam klar, dass die Geschichte mehr zu sagen hat. Das Naturphänomen des Kometen, der Körpertausch selbst und die Tatsache, dass es den beiden Hauptfiguren unmöglich zu sein scheint, sich tatsächlich zu begegnen, hängen eng zusammen.

Gepaart wurde die wirklich kreative Geschichte mit wunderschönen Animationen und interessanten Charakteren. Als Zuschauer kann man it den Hauptfiguren sehr stark mitfühlen.