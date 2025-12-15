Einer der berühmtesten Sätze in der Geschichte des Kinos: Er wird seit 39 Jahren im Sport verwendet und viele wissen nicht, dass er aus einem Film stammt

Es gibt Filmzitate, die sich auf ewig ins Gedächtnis des Publikums einbrennen. Dazu gehört beispielsweise ein legendärer Satz aus dem ersten Highlander-Film von 1986, der immer noch von vielen verwendet wird.

Im Jahr 1986 inszenierte Russell Mulcahy (Resident Evil: Extinction, Tote Mädchen lügen nicht) mit Highlander einen erfolgreichen Fantasyfilm. Inklusive eines unsterblichen Satzes, der sicher zu den meistzitierten der Filmgeschichte zählt.

Dieser Satz ist seit 1986 nicht mehr wegzudenken – und er stammt aus Highlander

Erst kürzlich erinnerte unsere Schwesternseite AdoroCinema an eines der größten Zitate der Filmgeschichte. Selbst wenn man mit der Welt von Highlander nicht vertraut sein sollte: Über dieses Zitat sind wir sicher alle schon einmal gestolpert. Es handelt sich um folgenden epischen Satz:

Es kann nur einen geben.

Dieser rätselhaft anmutende Ausspruch wird bei manchen Zuschauer:innen wahrscheinlich Erinnerungen freisetzen. Falls nicht, kommt hier die Erklärung: In Highlander erleben wir die Geschichte von Russell Nash (Christopher Lambert), den wir im New York des Jahres 1985 während eines Schwertkampfes kennenlernen.

Nash wurde als Connor MacLeod im Schottland des frühen 16. Jahrhunderts geboren. Nachdem er von einem mächtigen Feind tödlich verwundet wird, erwacht er überraschend wieder zum Leben. Seine Gemeinschaft verdächtigt ihn daraufhin, mit finsteren Mächten im Bunde zu sein und verstößt ihn.

Später wird MacLeod von dem Adeligen Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez (Sean Connery) über sein Schicksal aufgeklärt: MacLeod ist ein Unsterblicher, der nicht altern, keine Kinder zeugen und nur durch Enthauptung getötet werden kann. Der letzte lebende Unsterbliche erhält zudem die Gabe, die Gedanken seiner Mitmenschen zu lesen. Ergo: Es kann nur einen geben.

Das Zitat ist genauso unsterblich wie die Filmfigur

Seit seiner Entstehung ist das Zitat mindestens so unsterblich wie die Hauptfiguren des Films – ob als Parodie in Die Simpsons oder in abgewandelter Form in The Expendables oder Mortal Kombat. Nicht zuletzt handelt es sich natürlich auch um das Motto der Highlander-Sequels, die von 1991 bis 2007 folgten.

Vor allen bei sportlichen Wettbewerben kommt das Ziatat gern zum Einsatz. Warum liegt auf der Hand: Bei den meisten Wettbewerben kann es nur eine:n Gewinner:in geben. 2023 wurde sogar eine ganze Serie nach dem englischen Originalzitat, There Can Only Be One, benannt: Darin liefern sich die Rennfahrer Jorge Martin und Pecco Bagnaia einen Kampf um den Weltmeisterschaftstitel im MotoGP.

Wahrscheinlich werden auch zukünftige Generationen mit "es kann nur einen geben" aufwachsen. Denn wie im Januar 2023 bereits verkündet wurde, ist ein Reboot des Stoffes in Planung, in dem Henry Cavill die Hauptrolle übernehmen soll. Jüngsten Angaben zufolge haben die Dreharbeiten im Herbst 2025 begonnen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

