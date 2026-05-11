Es ist einer der peinlichsten Sci-Fi-Filme der letzten Jahre, aber jetzt verteidigt ihn ein Macher noch

Mit katastrophalen Bewertungen galt Krieg der Welten für viele als einer der größten Sci-Fi-Flops der vergangenen Jahre. Ein Jahr später verteidigt der Produzent überraschend das Remake.

Mit einem spannenden Konzept hätte die Neuauflage Krieg der Welten an den Erfolg von Stephen Spielbergs gleichnamiger Interpretation anknüpfen können. Stattdessen wurde der Sci-Fi-Film zu einer richtigen Blamage. Mittlerweile zählt das für Amazon Prime Video produzierte Werk zu den schlechtesten Filmen aller Zeiten. Ein Jahr nach der Veröffentlichung verteidigt Produzent Timur Bekmambetov nun das Remake (via The Hollywood Reporter ).

4 Prozent bei Rotten Tomatoes: Produzent verteidigt Krieg der Welten-Remake

Bekmambetov äußerte sich während eines Reddit-Q&As zu seinem neuen Film LifeHack auch zur heftigen Kritik an der modernen Neuinterpretation von H. G. Wells’ Klassiker aus dem Jahr 1898. Trotz der katastrophalen Bewertungen von 4 Prozent bei Rotten Tomatoes und fünf gewonnener Goldener Himbeeren scheint Bekmambetov mit dem Erfolg bei Amazon Prime Video zufrieden zu sein:

Die Kritik an War of the Worlds hat mich nicht überrascht. Ich nehme lieber drei Wochen Platz eins bei Amazon Prime als gute Kritiken.

Die schlechten Bewertungen kommen nicht von ungefähr. Der Science-Fiction-Film mit Ice Cube, Eva Longoria und Clark Gregg litt offenbar unter schwierigen Produktionsbedingungen.

Laut Ice Cube wurde der Film mitten während der Corona-Pandemie innerhalb von nur 15 Tagen gedreht. Regisseur und Schauspieler konnten dabei nicht gemeinsam am Set arbeiten, wodurch Ice Cube seine Szenen komplett allein drehen musste. Trotz der vernichtenden Kritiken entwickelte sich der Film nach Veröffentlichung im Juli 2025 überraschend zum Streaming-Erfolg.

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Neuer Desktop-Film LifeHack scheint Potenzial zu haben

Die von Bekmambetov ins Leben gerufene Gattung der Desktop-Filme wird ausschließlich über Computer-Bildschirme erzählt. Wie intensiv und hochspannend das sein kann, haben Filme wie Unknown User, Searching und Missing bereits gezeigt.

Bei der Krieg der Welten-Neuauflage ging das Konzept zwar nicht auf, doch mit LifeHack steht der nächste von Bekmambetov produzierte Film bereits in den Startlöchern. Aktuell verfügt der noch nicht erschienene Mystery-Thriller mit 15 Bewertungen über ein Rating von 100 Prozent bei Rotten Tomatoes . Auf die Frage eines Reddit-Nutzers, warum der neue Film überhaupt entstanden sei, antwortete Bekmambetov:

LifeHack ist meine Wiedergutmachung für Krieg der Welten.

In LifeHack versuchen vier Jugendliche, von zuhause aus einen Multimillionen-Dollar-Raubzug an Bitcoin durchzuziehen. Der Film startet am 9. Juli 2026 im Kino.