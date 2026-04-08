Es ist entschieden: Das Stranger Things-Finale verpasst knapp den Sprung in die Top 3 der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten

Die Streaming-Zählung für das Stranger Things-Finale ist bei Netflix vorüber. Staffel 5 hat nach 91 Tagen knapp den Einstieg in die Liste der drei erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten verpasst.

Das Stranger Things-Finale war bei Netflix zum Jahreswechsel ein globales Phänomen. Es hielt nicht nur die Sozialen Medien mit Fantheorien in Atem, auch brachten die Anhänger:innen der beliebten Mysteryserie den Streamer gleich drei (!) Mal zum Absturz. Dennoch ist Staffel 5 lange nicht zur erfolgreichsten Netflix-Staffel aller Zeiten geworden. Doch blieb noch fraglich, wo sich das Finale letztendlich in der ewigen Rangliste von Netflix platzieren wird. Nun gibt es die Antwort.

Stranger Things Staffel 5 bleibt auf Platz 4 der erfolgreichsten Netflix-Serien zurück

Für seine All Time Top 10 zählt Netflix die Streamingzahlen eines Titels bis zu 91 Tage nach der Veröffentlichung. Diese sind für das Stranger Things-Finale nun rum und damit stehen die endgülitgen Zahlen zur Verfügung. Schauen wir uns diese an, wird deutlich, dass Staffel 5 innerhalb der letzten Wochen keinen Platz mehr gutmachen konnte. Das Finale konnte letztlich 133,8 Millionen Views generieren und bleibt damit auf Platz 4 der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serien zurück.

Damit wurde Staffel 5 rund 7 Millionen Mal weniger geschaut als Staffel 4, welche jetzt noch immer auf dem 3. Platz steht. Weiterhin wird Stranger Things von Adolescence und Wednesday Staffel 1 auf den ersten beiden Plätzen überboten.

Seht hier die aktuelle All Time Top 10 der Netflix-Serien:

Platz 1: Wednesday, Staffel 1 - 252,1 Millionen Views

Platz 2: Adolescence - 142,6 Millionen Views

Platz 3: Stranger Things, Staffel 4 - 140,7 Millionen Views

Platz 4: Stranger Things, Staffel 5 - 133,8 Millionen Views

Platz 5: Wednesday, Staffel 2 - 119,3 Millionen Views

Platz 6: Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer - 115,6 Millionen Views

Platz 7: Bridgerton, Staffel 1 - 113,3 Millionen Views

Platz 8: Das Damengambit - 112,8 Millionen Views

Platz 9: Bridgerton, Staffel 3 - 106 Millionen Views

Platz 10: The Night Agent, Staffel 1 - 98,2 Millionen Views

Das Stranger Things-Universum lebt auch nach Staffel 5 weiter

Auch wenn die endgültige Platzierung für das Stranger Things-Finale wie eine Enttäuschung und eine Niederlage gegenüber der 4. Staffel wirkt, sind die Viewingzahlen, die Staffel 5 erreichen konnte, dennoch beachtlich. Sie ebnen den Weg für die Weiterführung des beliebten Universums, die bei Netflix mit mehreren neuen Serien und Projekten folgen soll.

Nachdem Anfang Januar bereits der Dokumentarfilm Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5 erschienen ist, wird in wenigen Wochen die erste Spin-off-Serie bei Netflix starten. Stranger Things: Tales From '85 erscheint am 23. April 2026 und wird zwischen den Staffeln 2 und 3 spielen.

Darüber hinaus soll vorrausslich noch dieses Jahr das Theaterstück Stranger Things: The First Shadow als Streamingfilm bei Netflix zur Verfügung gestellt werden. Eine weitere Spin-off-Serie, die in die Vergangenheit der Hauptserie führt, ist außerdem in Planung.

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