"Es ist großartig": Wednesday-Star bestätigt eigene Spin-off-Serie bei Netflix

Wednesday-Fans dürfen sich nicht nur auf Staffel 3 freuen, sondern auch auf ein neues Addams Family-Spin-off. Dessen Star gab dahingehend nun ein positives Update.

Die 2. Staffel von Wednesday steht seit wenigen Tagen komplett bei Netflix im Streaming-Programm bereit und hat die Geschichte um Jenna Ortegas titelgebende Antiheldin in einem neuen Schuljahr an der Nevermore Academy weitererzählt. Dass Wednesday und der Rest der Addams Family in einer 3. Staffel zurückkehren werden, ist längst beschlossene Sache. Doch dürfen sich Fans zusätzlich auf eine brandneue Serie aus dem Netflix-Universum freuen.

Demnach soll ein Spin-off über Onkel Fester kommen. Fred Armisen gab dahingehend nun ein Update.

Onkel Fester-Spin-off kommt: Fred Armisen freut sich auf die neue Wednesday-Serie

Wie Fred Armisen vor wenigen Tagen bei der Tonight Show mit Jimmy Fallon (via Deadline ) erklärte, sei das im Dezember 2022 erstmals angekündigte Projekt noch immer in Arbeit: "Ja, wir arbeiten daran. Es ist fantastisch ... Es ist großartig."

Nachdem es viele Monate still um das Serien-Projekt über den Addams Family-Fanliebling geworden war, wurden Spekulationen dahingehend erneut entfacht, als Serienschöpfer Miles Millar und Alfred Gough vor dem Start von Wednesday Staffel 2 erklärten, dass sie an einer neuen Serie zu einem Addams Family-Mitglied arbeiten. Auch wenn sie Fester dabei nicht namentlich benannt haben, ist es gut möglich, dass es sich bei der Ankündigung um ein und dasselbe Projekt gehandelt hat.

Gleichzeitig erklärten Gough und Millar, dass das Spin-off aktuell keine Priorität vor der Hauptserie habe. Die 3. Staffel von Wednesday soll demnach früher kommen als die neue Serie.

Fester ist der Onkel von Wednesday (Jenna Ortega) und Bruder von Gomez (Luis Guzmán). Er besitzt in der Netflix-Serie die Fähigkeit der Elektrizität, die – wie wir im Staffel 2-Finale gelernt haben – auch Gomez einst besaß und auch Pugsley (Isaac Ordonez) ausführen kann. Onkel Fester ist eine der wenigen Personen, die Wednesday offen wertschätzt und er hat sie bereits bei mehreren gefährlichen Abenteuern unterstützt.

Worum sich seine eigene Serie drehen wird, ist aktuell unklar.

Wann kommt Wednesday Staffel 3 zu Netflix?

Aktuellen Berichten zufolge soll die Produktion der 3. Staffel von Wednesday noch Ende dieses Jahres in Irland wieder aufgenommen werden. Jenna Ortega erklärte bereits vor Monaten, dass erste Drehbuchideen zu neuen Folgen geschrieben wurden. Sollte sich dieser Plan tatsächlich so umsetzen, dürfen Fans womöglich ab Anfang 2027 mit der neuen Staffel bei Netflix rechnen.

Zum Weiterlesen:

Podcast zu Netflix’ Wednesday-Rückkehr in Staffel 2

Nach drei Jahren Wartezeit meldet sich Netflix’ Erfolgsserie Wednesday zurück und wir prüfen Staffel 2 des Fantasy-Hits auf Herz, Nieren und eiskalte Händchen. Zwischen Tim Burtons Fußabdruck, Jenna Ortegas schwarzen Tränen sowie Stalker- und Zombie-Sidekicks verdient das Wiedersehen viel Lob, aber auch etwas Kritik.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ist es gut, dass wir mehr von der Addams Family zu sehen bekommen? Wir diskutieren alte und neue Figuren und sprechen im Spoiler-Teil auch über das Ende und welche Theorien wir zu Teil 2 von Staffel 2 haben, den Netflix am 3. September 2025 zeigt.

