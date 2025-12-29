"Es ist meine absolute Lieblingsserie aller Zeiten": Stephen King zögert nicht, diese Serie als die beste zu bezeichnen, die von seinen Ideen inspiriert wurde

Horror-Legende Stephen King hat einen klaren Favoriten, was seine Verfilmungen betrifft. Sie unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von vielen anderen.

Seine Ideen in die Hände eines Filmschaffenden zu geben, ist nicht einfach. Umso zufriedener war Stephen King (The Green Mile, Shining) mit einer Horror-Serie, die bis heute zu seinen liebsten Verfilmungen zählt. Und das, obwohl der Bestseller-Autor durchaus kritisch mit Adaptionen seiner Werke ins Gericht geht.

Für Stephen King ist Sturm des Jahrhunderts seine liebste Fernseh-Adaption

Die 1999 gedrehte Miniserie Stephen Kings Sturm des Jahrhunderts ist die liebste "King-Verfilmung" des Autors von Es und Friedhof der Kuscheltiere. Bei den meisten Stephen King-Filmen- und Serien handelt es um Adaptionen seiner Romane. Diese Serie hingegen entstand nach einem Drehbuch von King selbst, ist also keine Adaption im klassischen Sinne.

In Sturm des Jahrhunderts werden der Polizist Mike Anderson (Tim Daly) und die restlichen Bewohner:innen von Little Tall Island nicht nur von einem heftigen Sturm heimgesucht. Während des Unwetters taucht ein Fremder namens André Linoge (Colm Feore) auf, der die Gemeinschaft mit seinen unheimlichen Fähigkeiten terrorisiert und eine mysteriöse Forderung stellt.

Inszeniert wurde die Miniserie von Regisseur und Stunt-Koordinator Craig R. Baxley (Das verschwundene Zimmer, Bermuda – Das Tor zu einer anderen Welt). King, der bei dieser Produktion die Möglichkeit hatte, mitzuwirken, war sehr zufrieden, wie er 2020 der New York Times erklärte:

Das ist von allen mein absoluter Favorit. [...] Man hat das Gefühl, dass die Menschen in diesem beeindruckenden Schneesturm gefangen sind. Sie haben großartige Arbeit geleistet.

Das war nicht immer so. Bei der Verfilmung eines seiner bekanntesten Romane, Shining, beispielsweise kam es zu einem Konflikt zwischen dem Autor und dem Regisseur Stanley Kubrick (Clockwork Orange). Denn für Kings Geschmack hatte Kubrick die Thematik seiner Erzählung zu sehr verändert. Außerdem konnte er mit der Besetzung von Jack Nicholson (Einer flog übers Kuckucksnest) nicht viel anfangen.

Nicht so bei Baxleys Umsetzung: Da King selbst das Drehbuch verfasste, blieb die Essenz der Geschichte unverändert. Dies sollte zukünftige Generationen von Drehbuchautor:innen und Regisseur:innen aber nicht davon abhalten, sich von den Romanen des Autors inspirieren zu lassen.

Auch interessant:

Erst kürzlich startete mit Es – Welcome to Derry eine Prequel-Serie des Es-Universums. Auch Edgar Wrights 2025 erschienener Kinofilm The Running Man basiert auf einem Roman von King. Auch wenn der Autor nicht an jedem dieser Filme beteiligt war: Auf unseren Bildschirmen und im Kino ist er mit seinen Geschichten allgegenwärtig.

