Es ist offiziell: Der Dumbledore-Darsteller für die Harry Potter-Serie steht fest

Drei verschiedene Namen waren im Rennen. Jetzt steht fest, wer Albus Dumbledore in der Harry Potter-Serie spielt. Es ist das erste offizielle Casting des Fantasy-Reboots.

Letztes Jahr im November berichteten wir erstmals über einen möglichen Kandidaten für die Rolle von Albus Dumbledore in der kommenden Harry Potter-Serie. Nachdem weder das Warner Bros. Television noch HBO einen der Namen aus der Gerüchteküche bestätigen wollten, meldet sich nun offiziell der Finalist zu Wort.

Erstes Casting für die Harry Potter-Serie offiziell bestätigt

John Lithgow spielt Albus Dumbledore in der Harry Potter-Serie. Mitte Februar tauchte sein Name erstmals in Verbindung mit dem aufwendigen Fantasy-Reboot auf, das die sieben Bücher der zugrundeliegenden Buchvorlage mit jeweils einer Staffel verfilmen soll. Lithgow bestätigte sein Casting gegenüber Screen Rant.



[Das Dumbledore-Casting] kam völlig überraschend für mich. [...] Die Entscheidung war keine leichte, denn sie wird mich für das letzte Kapitel meines Lebens prägen, fürchte ich. Aber ich bin sehr aufgeregt [...] Deshalb ist mir die Entscheidung auch so schwergefallen. Ich werde bei der Abschlussparty etwa 87 Jahre alt sein, aber ich habe ja gesagt.

Hier könnt ihr euch das Video-Interview mit Lithgow anschauen:

Diese Enthüllung kommt durchaus unerwartet. Für gewöhnlich verkünden Studios und Sender dermaßen große Casting-Entscheidungen selbst. Dass Lithgow sein Dumbledore-Engagement einfach in einem Interview verrät – damit hatte vermutlich niemand gerechnet. Doch jetzt ist die Katze aus dem Sack. Der neue Dumbledore steht fest.

Lithgow begeisterte zuletzt als Teil des Ensembles des Vatikan-Thrillers Konklave und kann auf über 100 Credits in seiner Filmografie vorweisen, von Garp und wie er die Welt sah über Zeit der Zärtlichkeit bis zu The Crown und The Old Man. In Dexter begeisterte er zudem als Trinity-Killer, sowohl in der Originalserie als auch dem Revival.

John Lithgow war nicht die erste Wahl für Albus Dumbledore

In den ersten Casting-Berichten tauchte Mark Rylance als großer Favorit für den Part des Hogwarts-Schulleiters auf. Laut Insider-Quellen lehnte Rylance das Angebot ab, da ihn der Tod seiner Frau, Claire van Kampen, zu sehr beschäftigte. Danach wurde mit Mark Strong eine weitere britische Schauspielgröße für die Rolle gehandelt.

Nun kommt die Harry Potter-Serie mit John Lithgow als Albus Dumbledore. Wann die 1. Staffel des Serien-Blockbusters ihre Premiere feiert, ist noch nicht bekannt. Ausgehend vom aktuellen Stand der Produktion sollten wir frühestens Ende 2026, wenn nicht sogar erst 2027 mit dem Start bei HBO rechnen.