Es ist offiziell: Der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten bekommt eine Fortsetzung

Schon seit Monaten warten Fans auf diese Nachricht, jetzt ist es endlich offiziell: Das mega-erfolgreiche Fantasy-Abenteuer KPop Demon Hunters bekommt eine Fortsetzung bei Netflix.

Diesen Film hat letztes Jahr niemand kommen sehen, doch innerhalb von wenigen Wochen wurde er zur absoluten Streaming-Sensation: Der Animationsfilm KPop Demon Hunters ist im Juni 2025 bei Netflix an den Start gegangen und steht mittlerweile an der Spitze der erfolgreichsten Netflix-Filme aller Zeiten. Bis Ende letzten Jahres wurde der Film über 500 Millionen Mal gestreamt und wurde als erster Film des Streamers überhaupt auch in ausgewählten Kinos in aller Welt gezeigt.

Jetzt soll die fantastische Erfolgsgeschichte der K-Pop-Band HUNTR/X und ihren Sängerinnen Rumi, Mira und Zoey offiziell weitergehen. Denn Netflix hat eine Fortsetzung für KPop Demon Hunters endlich bestätigt.

Netflix bestätigt KPop Demon Hunters 2: Maggie Kang und Chris Appelhans kehren zurück

Bereits wenige Wochen nach Netflix-Start von KPop Demon Hunters wurden Berichte über einen umfangreichen Ausbau des Fantasy-Universums durch Sony und Netflix laut. Von Fortsetzungen in Filmform, Sequel-Serien, Bühnenmusicals und Kurzfilmen wurden hier gleich mehrere Formate durch den Raum geworfen. Etwas wirklich Handfestes wurde jedoch nie bestätigt. Das hat sich jetzt geändert: Netflix hat offiziell mitgeteilt, dass eine Filmfortsetzung in trockenen Tüchern ist.

Was Fans daran besonders freuen dürfte, ist, dass das Erfolgsduo hinter Teil 1 auch beim Sequel zurückkehren wird: Regisseur:innen und Drehbuchautor:innen Maggie Kang und Chris Appelhans werden auch bei KPop Demon Hunters 2 als kreative Kräfte fungieren. Gegenüber Netflix gab Kang sich über die Entscheidung des Streamers begeistert:

Ich fühle mich unglaublich Stolz als koreanische Filmemacherin, dass das Publikum mehr von dieser koreanischen Geschichte und mehr von diesen koreanischen Figuren möchte. Es gibt noch so viel mehr in dieser Welt, was wir ausbauen können, und ich freue mich darauf, es euch zu zeigen. Das ist erst der Anfang.

Wie Netflix in seiner Pressemitteilung schreibt, ist dieser Fortsetzung nur das erste Projekt aus einer mehrjährigen Regie- und Drehbuch-Partnerschaft mit Kang und Appelhans. Dass also noch mehr von den einmal angedachten KPop Demon Hunters-Projekten bei Netflix umgesetzt werden, ist wahrscheinlich.

Netflix-Fortsetzung mit langer Wartezeit: Wann kommt KPop Demon Hunters 2?

Auch wenn Netflix noch keinen offiziellen Startzeitraum für die Fortsetzung bekanntgegeben hat, sind bereits Ende letzten Jahres erste Berichte für eine Veröffentlichung durchgesickert. Demnach soll Netflix einen Start von KPop Demon Hunters 2 für 2029 anpeilen.

Mehr:

Das dürfte der Freude vieler Fans einen kleinen Dämpfer verpassen, denn das sind immerhin noch drei Jahre – und sogar vier Jahre, nachdem der erste Teil erschienen ist. Es bleibt zu hoffen, dass wir es dafür dann mit einem Sequel zu tun bekommen werden, das Teil 1 würdig ist. Laut Maggie Kang bestehen auch schon viele Story-Ideen für Teil 2.

Podcast für Netflix-Fans: One Piece ist nach 2 Staffeln ein absoluter Netflix-Meilenstein

Nach viel zu langer Wartezeit hat sich One Piece mit Staffel 2 bei Netflix zurückgemeldet. Im Podcast besprechen wir detailliert, warum die Fantasy-Fortsetzung ein triumphaler Erfolg ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben Handlungsentwicklungen in Staffel 2, neuen Lieblingsfiguren und überraschenden Easter-Eggs werfen wir außerdem einen Blick auf den stärkeren Fokus auf Anime-Wahnsinn und wagen am Ende einen Blick voraus auf Staffel 3, die einiges verändern wird.

