Es ist offiziell: Fast & Furious-Serie kommt tatsächlich

Vor einigen Monaten kündigte Fast & Furious-Star Vin Diesel mehrere neue Projekte für das Boliden-Franchise an. Jetzt hat die erste Live-Action-Serie der Reihe grünes Licht bekommen.

Fast & Furious-Serie bestätigt: Ein Sons of Anarchy-Macher steckt dahinter

Vin Diesel ist ein begeisterungsfähiger Mann. Was ihm als Produzent und Schauspieler Energie verleiht, sorgt bei manchen Fans aber auch für Verunsicherung: So kündigte er kürzlich vier (!) Fast & Furious-Serien an, nur um später korrigiert zu werden . Doch jetzt stehen die Tatsachen fest:

Wie Deadline berichtet, hat der US-Streamer Peacock einer Fast & Furious-Serie nun grünes Licht erteilt: Sie kann also mit der Produktion einschließlich der Dreharbeiten beginnen. Erscheinen soll sie 2028.

Zur Story des Projekts ist bisher noch nichts bekannt. Wie Deadline allerdings aus Vin Diesels ursprünglicher Vier-Serien-Ankündigung zitiert, könnte es sich um eine Art Spin-off zu einem oder mehreren bekannten Charakteren handeln:

Wir haben festgestellt, dass die Fans mehr wollen. Sie wollen den Ausbau der Legacy-Figuren [und] ihrer Geschichten. Und seit einem Jahrzehnten existiert für uns der Wunsch, das Fernsehen zu erobern.

Besetzungsdetails gibt es allerdings bisher nur zu zwei Positionen hinter der Kamera: Mike Daniels (Sons of Anarchy) und Wolfe Coleman (9-1-1: Lone Star) werden die Serie produzieren. Inwiefern Vin Diesel selbst in das Projekt involviert ist, steht noch nicht fest.

Diesel hatte bei einer Veranstaltung im Mai 2026 vier Fast & Furious-Serien angekündigt, was später durch einen Insider dementiert wurde: Es werde für nur eine Serie ein Pilot produziert, weitere befänden sich aber "in unterschiedlichen Stadien der Entwicklung". Womöglich erwarten uns also noch Ankündigungen zu weiteren Projekten, bevor 2028 Fast Forever erscheinen soll.

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