Es ist schlichtweg eine der besten Miniserien aller Zeiten: In 6 Episoden erreicht sie mehr als andere mit mehreren Staffeln

Ein unglaublicher Cast, komplexe Themen und ein ausgezeichnetes Theaterstück als Vorlage: Diese Miniserie von 2003 sollte wirklich jede:r gesehen haben.

Aktuell ist die mehrfache Oscarpreisträgerin Meryl Streep mit der Komödienfortsetzung Der Teufel trägt Prada 2 im Kino zu sehen. Neben ihren gelegentlichen Comedy-Rollen ist sie vor allem aber für dramatische Stoffe mit hervorragenden Co-Stars bekannt. So auch im HBO-Mehrteiler Engel in Amerika von 2003, der manchmal als Miniserie, manchmal als mehrteiliger TV-Film bezeichnet wird. In jedem Fall handelt es sich dabei um eine der besten seriellen Produktionen der US-Fernsehgeschichte.

Das Miniserien-Highlight Engel in Amerika erzählt von AIDS und Reagans USA

In sechs Teilen und insgesamt 350 Minuten adaptiert Engel in Amerika das gleichnamige Theaterstück von Tony Kushner, das nicht nur mit mehreren Tony Awards, sondern auch dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Es spielt 1985 in den Vereinigten Staaten, während die aufkommende AIDS-Krise vom Weißen Haus ignoriert wird und eine Welle des Todes ungebremst durchs Land zieht. Prior (Justin Kirk) aus Manhattan wird von seinem Freund Louis (Ben Shenkman) verlassen, nachdem er ihm von seiner Erkrankung erzählt. Erschüttert vor Einsamkeit erscheint ihm ein Engel (Emma Thompson), der ihn zum Propheten erklärt.

Al Pacino spielt den realhistorischen Rechtsanwalt Ray Cohn. Ein korrupter Konservativer aus dem Dunstkreis von US-Präsident Ronald Reagan, der heimlicherweise ebenfalls schwul war und zu einem frühen prominenten AIDS-Opfer wurde. Andere Stars haben gleich mehrere Rollen: Meryl Streep spielt etwa einen der Engel, die sowjetische Spionin Ethel Rosenberg, einen Rabbi und Hanna Pitt, die Mutter des mormonischen Republikaners Joe (Patrick Wilson), der in seiner Ehe mit seiner Frau Harper (Mary-Louise Parker) mit gleichgeschlechtlicher Anziehung hadert.

Emma Thompson ist neben ihrer Engelsrolle zusätzlich als Krankenschwester Emily und eine Obdachlose zu sehen. Ebenfalls im Cast vertreten sind darüber hinaus Jeffrey Wright, James Cromwell und Michael Gambon. Wie gesagt: Der Cast ist unglaublich und alle Beteiligten liefern karrieredefinierende Performances ab.

Melodramatisch, clever, poetisch und zuweilen apokalyptisch inszeniert wurde Engel in Amerika von Regisseur Mike Nichols (Die Reifeprüfung), der die Miniserie zu einem vergleichbaren Erfolg wie das Theaterstück machte. Sie brach sogar den Emmy-Rekord des generationenübergreifenden Seriendramas Roots und wurde darüber hinaus in allen fünf Golden Globe-Kategorien ausgezeichnet, um nur ein paar Würdigungen zu nennen.

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Wie kann man Engel in Amerika heute ansehen?

Die HBO-Serie Engel in Amerika ist eine der größten Empfehlungen, die wir euch mit auf den Weg geben können und hat viel über die Seele der Vereinigten Staaten zu sagen, wodurch sich fast ein Vergleich mit dem vielbesungenen The Wire anbietet. Aktuell liegt der Mehrteiler mit seinen sechs Episoden in zwei getrennten Parts (Millennium Approaches und Perestroika) beim hierzulande neuen Streamer HBO Max vor. Als Kauftitel gibt es das AIDS-Drama aber auch bei Amazon, Apple und Co.

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