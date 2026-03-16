"Es ist toll, sie zurückzuhaben": Yellowstone-Fortsetzung Dutton Ranch rückt näher und Fans sind jetzt schon aus dem Häuschen

Im Yellowstone-Universum der Westernserien hat es zuletzt etwas Verwirrung gegeben. Nicht so, was das neue Format über die Ranch der Duttons angeht, wie es scheint. Die Fans rasten jetzt schon aus.

Die Mutterserie Yellowstone ist schon eine Weile beendet, doch Familie Dutton hält die TV-Welt nach wie von in Atem. Zuletzt wurde es allerdings etwas verwirrend, was die Serientitel angeht. Zuerst wurde der Krimi-Ableger Marshals: A Yellowstone Story ein paar Mal umbenannt und zuletzt koppelte sich das angedachte Spinn-off The Madison komplett vom Franchise ab und steht seit letztem Wochenende als neuer Serienstart auf komplett eigenen Cowboy-Füßen.

Mit dem neuen Serienposter zu Dutton Ranch steht aber schon jetzt fest: Die Serie gehört eindeutig zum Yellowstone-Dunstkreis und wird sich garantiert und wie längst angekündigt um die alteingesessene Westernsippe drehen. Seht selbst:

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Geteilt wurde das Poster unter anderem von Serienstar Cole Hauser, dessen Follower erfreut reagierten. Ein Fan-Account schrieb auf Insta etwa: "Ich bin so gespannt darauf, Cole. Kann es kaum erwarten, dich und Kelly weiterhin den Bildschirm rocken zu sehen. Die Reise war fantastisch und es ist toll, sie zurückzuhaben."

Dutton Ranch: Das erwartet euch in der neuen Yellowstone-Serie

Dutton Ranch (das "The" wurde mittlerweile fallengelassen) führt die Geschichte der Yellowstone-Charaktere Beth Dutton (Kelly Reilly) und Rip Wheeler (Cole Hauser) fort und wird quasi statt einer 6. Season der Originalserie produziert. Sie spielt nach wie vor auf der titelstiftenden Familienranch, wo die beiden Eheleute weiterhin um ihre Freiheit kämpfen, während sie gleichzeitig Ziehsohn Carter (Finn Little) beschützen.

Zum Cast zählen dann auch schauspielerische Hochkaräter wie Annette Bening und Ed Harris. Als Showrunner fungiert Chad Feehan (Lawmen: Bass Reeves).

Gedreht wird schon seit August letzten Jahres in Texas, ein genaues Startdatum hat der neue Yellowstone-Ableger aber noch nicht. Das besagte Dutton Ranch-Poster enthüllt mit "coming soon" lediglich einen baldigen Serienstart, der nach Plan noch 2026 auf Paramount+ vonstattengehen soll.