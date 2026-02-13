Es passiert wirklich: 275-minütiges Tarantino-Epos kommt erstmals nach Deutschland – hier ist der Trailer

Viele Filmfans hatten nach all der Zeit des Wartens die Hoffnung schon aufgegeben. Doch jetzt passiert es wirklich. Quentin Tarantino bringt die komplette Kill Bill-Saga ins Kino.

Eigentlich ist es unglaublich, dass wir einen Film von Quentin Tarantino noch nie so gesehen haben, wie ihn sich der Regisseur ursprünglich vorgestellt hat. Genau das ist jedoch bei Kill Bill der Fall. Ins Kino kam die Rachegeschichte in zwei Teilen – und so wurde sie später auch auf DVD und Blu-ray veröffentlicht.

Tarantino wollte sie aber in einem Film erzählen. Mit Kill Bill: The Whole Bloody Affair präsentierte er diese Version 2006 bei den Filmfestspielen von Cannes. Einen Kinostart hat es jedoch nie gegeben. Der Film wurde zur Legende. Die Legende zum Mythos. Und zwei Dekaden lang verschwand The Whole Bloody Affair in Vergessenheit.

Quentin Tarantinos Racheepos kommt erstmals ins Kino

Bereits letztes Jahr überraschte das Studio Lionsgate mit der Ankündigung, dass Kill Bill: The Whole Bloody Affair regulär die große Leinwand erobern wird. Jetzt gibt es einen deutschen Trailer zum Start des actiongeladenen Martial-Arts-Dramas, das mit einer Laufzeit von epochalen 275 Minuten daherkommt.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer schauen:

Kill Bill: The Whole Bloody Affair - Trailer (Deutsch) HD

Damit Kill Bill: Volume 1 und Kill Bill: Volume 2 als ein großer Film funktionieren, wurden ein paar Änderungen an den vertrauten Fassungen vorgenommen. In The Whole Bloody Affair fällt etwa der Cliffhanger des ersten Teils weg, genauso wie das Recap am Anfang des zweiten Teils. Darüber hinaus wurden bei manchen Szenen alternative Einstellungen und Takes verwendet. Der Kampf im Finale ist nun komplett in Farbe.

Zudem wurde das Zwischenkapitel The Origin of O-Ren um eine Szene erweitert, die zeigt, wie O-Ren den Leutnant von Boss Matsumoto, Pretty Riki, in einem Aufzug tötet. Bei Vorführungen in den USA gab es nach dem Abspann außerdem den animierten Kurzfilm The Lost Chapter: Yuki's Revenge zu sehen, der letztes Jahr in Fortnite seine Premiere gefeiert hat und auf einer gestrichenen Sequenz aus dem Drehbuch basiert.

Wann startet Kill Bill: The Whole Bloody Affair im Kino?

Am 16. April 2026 ist es endlich so weit und wir kommen in den Genuss von Kill Bill: The Whole Bloody Affair. Und das Beste ist: Der Film wird nicht nur digital gezeigt. Laut dem hiesigen Verleih, Studiocanal, gibt es das Tarantino-Epos an vereinzelten Spielstätten auch in analogen 70-mm-Vorstellungen im Originalton zu sehen.