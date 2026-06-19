Es passiert wirklich: Der Grinch 2 kommt und Jim Carrey soll zurückkehren

Einer der größten Weihnachtsklassiker aller Zeiten wird 26 Jahre später fortgesetzt. Jim Carrey soll zurückkehren, auch wenn er den Drehprozess damals als qualvoll beschrieb.

Mit Der Grinch ist 2000 einer der ikonischsten Weihnachtsfilme der letzten Dekaden erschienen, mit dem zweifellos jedes Kind der 90er Jahre aufgewachsen ist. Jim Carrey schlüpfte darin in die Rolle des grünen Wesens nach der Romanvorlage von Dr. Seuss, der einem ganzen Dorf das Weihnachtsfest ruinieren möchte.

26 Jahre später soll Der Grinch tatsächlich fortgesetzt werden. Und das Beste: Die zwei wichtigsten Instanzen des Films sollen für Der Grinch 2 zurückkehren.

Der Grinch 2 kommt wirklich: Jim Carrey und Ron Howard sollen für Fortsetzung zurückkehren

Wie der Hollywood Reporter berichtet, arbeiten Universal und Imagine Entertainment an einer Fortsetzung zu Der Grinch. Ron Howard, der bereits beim Original von 2000 die Regie übernahm, soll auch das Sequel inszenieren und gemeinsam mit Brian Grazer als Produzent fungieren. Das Skript wird von Alec Berg (Barry), Jeff Schaffer (Life) und David Mandel (Veep) zu Papier gebracht, die zuvor unter anderem gemeinsam an der Dr. Seuss-Adaption Ein Kater macht Theater mit Mike Myers arbeiteten.

Jim Carrey soll sich darüber hinaus bereits in Verhandlungen über eine Rückkehr in der ikonischen Titelrolle befinden. Bereits 2024 erklärte Carrey, dass er sich durchaus vorstellen könne, den grünen Kobold noch einmal zu spielen – allerdings nur unter einer Bedingung. Damals verriet er, dass der Drehprozess des Originals nicht gerade angenehm für ihn war, was mit dem aufwendigen Make-Up und Kostüm der Rolle zu tun hatte:

Oh Gott, weißt du, wenn wir das mit dem Grinch hinkriegen könnten. Die Sache daran ist, dass ich das mit einer Menge Make-up gemacht habe und kaum atmen konnte. Es war ein äußerst qualvoller Prozess.

Die Kinder waren die ganze Zeit in meinen Gedanken. 'Es ist für die Kinder.' Es ist für die Kinder. Es ist für die Kinder.' Und jetzt, mit Motion Capture und ähnlichen Dingen, könnte ich die Freiheit haben, andere Dinge zu tun. Auf dieser Welt ist alles möglich.

Auch wenn Carrey unter dem Make-up gelitten hat, machte sich die Arbeit bezahlt. Der Film wurde damals bei den Oscars für das beste Make-up geehrt und wurde zum finanziellen Hit: Mit einem Einspielergebnis von 345 Millionen US-Dollar avancierte Der Grinch zu einem der erfolgreichsten Filme des Jahres. Bis heute ist der Fantasy-Klassiker der erfolgreichste Weihnachtsfilm aller Zeiten.

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Wann kommt Der Grinch 2 ins Kino?

Da sich die Fortsetzung noch in der Entwicklungsphase befindet und noch nicht alle Parteien fest unterschrieben haben, wird es noch eine Weile dauern, bis wir den Film im Kino erwarten dürfen. Denkbar wäre ein Release frühestens Ende 2027, wahrscheinlicher 2028.