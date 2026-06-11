Es passiert wirklich: Eine der lustigsten Action-Reihen wird nach 12 Jahren fortgesetzt und alle Stars sollen zurückkehren

Viele Fans dürften die Hoffnung bereits aufgegeben haben, doch endlich ist es so weit: Diese ikonische Action-Comedy-Reihe wird mit all den alten Stars fortgesetzt. Der letzte Teil ist bereits 12 Jahre her.

Langsam aber sicher arbeitet sich die Komödie zurück auf die große Leinwand. Nachdem das Genre die letzten Jahre stark an Präsenz nachgelassen hatte, sind vergangene Woche mit Scary Movie und 2025 mit Die nackte Kanone zwei der größten Komödienreihen zurückgekehrt.

Wie jetzt angekündigt wurde, soll nun auch endlich eine der lustigen Action-Reihen der letzten 15 Jahre, die beiden Jump Street-Filme 21 Jump Street und 22 Jump Street, mit einem dritten Teil zurückkehren.

24 Jump Street bringt die alten Stars wieder zurück

In den ersten beiden Jump Street-Filmen wurde die Geschichte der Undercover-Polizisten Jenko und Schmidt erzählt, die in eine Highschool eingeschleust werden, um dort einen Drogenring aufzudecken. Im zweiten Teil wiederholen sie das Ganze an einem College. Die beiden Hauptrollen wurden ikonisch von Channing Tatum und Jonah Hill verkörpert, doch der geheime Star der Reihe war schon immer Ice Cube als der Polizeichef.

Wie Variety berichtet, stand bereits seit Jahren ein dritter Teil im Raum und sollte ursprünglich ein Crossover-Projekt mit Men in Black werden. Da dieses Projekt jedoch eingestampft wurde, heißt der neue Teil jetzt 24 Jump Street. Jonah Hill hat sich dieses Mal selbst am Drehbuch beteiligt und die beiden Regisseure der ersten Teile Phil Lord und Christopher Miller kehren als Produzenten zurück. Inszeniert wird der Film von dem Spider-Verse-Kollaborateur des Regie-Duos Rodney Rothman.

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Lord und Miller haben dieses Jahr ebenfalls 12 Jahre nach 22 Jump Street ihr Regie-Comeback mit Der Astronaut - Project Hail Mary gefeiert, den es bereits jetzt fürs Heimkino gibt.

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Channing Tatums Rückkehr wurde noch nicht bestätigt

Zum Inhalt wurde zu diesem Zeitpunkt noch nichts bekannt gegeben, doch eine Rückkehr von den drei Protagonisten wurde fest eingeplant. Zum jetzigen Zeitpunkt haben die Verhandlungen über Tatums Rückkehr jedoch noch nicht begonnen. Einen Starttermin gibt es bislang auch nicht, aber man sollte frühestens mit einem Release in der zweiten Jahreshälfte von 2027, wahrscheinlicher 2028 rechnen.