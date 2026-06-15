Es passiert wirklich: Extrem beliebtes Videospiel kommt als Film – es hat mehr als 1 Million Spielende am Tag

Nach 70 Millionen verkauften Spielen kommt zum zehnjährigen Jubiläum die nächste gute Nachricht: Eines der beliebtesten Videospiele wird fürs Kino adaptiert.

Nach Hits wie Silent Hill, Resident Evil und The Last of Us wird nun ein weiteres Horror-Videospiel adaptiert: Mit Dead by Daylight steht der nächste Kino-Schocker in den Startlöchern. Wie Variety verriet, ist der Drehbeginn bereits für Anfang 2027 geplant.

10 Jahre Dead by Daylight: Regisseur und Autoren stehen für Adaption fest

Für die Verfilmung von Dead by Daylight arbeiten die Produktionsfirmen Blumhouse, Atomic Monster und Behaviour Interactive zusammen. Als Regisseur wurde Thordur Palsson verpflichtet, der mit der Serie The Valhalla Murders die erste isländische Koproduktion mit Netflix kreierte und Regie führte. Bei Disney+ streamt aktuell außerdem sein Horrorfilm The Damned.

Blumhouse-CEO Jason Blum erklärte laut Variety bereits, dass Palsson genau der richtige Regisseur für die Adaption sei:

Thordur ist der Filmemacher, dem wir vertrauen, um Dead by Daylight von dem Bildschirm auf die große Leinwand zu bringen

Auch für das Drehbuch sind laut Discussion Film mit Alexandre Aja (The Hills Have Eyes) und David Leslie Johnson-McGoldrick (The Conjuring 2) zwei echte Horrorexperten verantwortlich. Die Ankündigung zur Adaption kommt passend zum zehnjährigen Jubiläum des Spiels.



Dead by Daylight mehr als 70 Millionen Mal verkauft

Dead by Daylight erschien 2016 und gilt laut Entwickler Behaviour Interactive als das meistgespielte Horrorspiel der Geschichte. Im asymmetrischen Multiplayer-Spiel müssen vier Überlebende einem gefährlichen Killer entkommen.

Mehr Film-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Laut IGN haben in den zehn Jahren seit der Erscheinung mehr als 70 Millionen Menschen Dead by Daylight gespielt. Aktuell verzeichnet der Titel plattformübergreifend durchschnittlich über eine Million aktive Spieler pro Tag. Auf Steam gehört das Spiel seit neun Jahren in Folge zu den meistverkauften Titeln.

Ob die Adaption fürs Kino gelingen wird und ebenso viele Menschen in die Säle lockt wie vor die Konsolen, bleibt abzuwarten. Die Bekanntgabe von Regisseur und Drehbuchautoren klingt bereits vielversprechend. Einen Starttermin gibt es aktuell noch nicht, wir rechnen aber nicht vor 2028 mit einer Veröffentlichung.