Es reicht mit dem Kugelhagel: The Rookie muss endlich zu seiner großen Stärke zurückkehren

Die erfolgreiche Cop-Serie The Rookie lässt es gerne krachen. In ihren Dialogen, aber auch wortwörtlich. Wollte die Serie uns ursprünglich nicht etwas ganz anderes erzählen?

Wer bei The Rookie einschaltet, erwartet Humor, Action und schräge Figuren, die gemeinsam solide Feierabendunterhaltung ergeben. Erinnert man sich aber an die ersten Folgen, beschleicht einen das Gefühl, dass die Serie eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat als vorgesehen.

The Rookie läuft inzwischen in der 8. Staffel – gesehen habe ich bisher Staffel 1 bis 7 und der Tonfall hat sich stark verändert. Der im Januar gestarteten 8. Staffel blicke ich mit Neugierde und Nervosität entgegen.

The Rookie startete mit nahbaren Alltagsgeschichten und war dabei richtig stark

Blickt man bei The Rookie acht Staffeln zurück, schaut man beinahe eine komplett andere Serie. Zugegeben, auch zu Beginn flogen ab und an die Kugeln. Aber vielmehr erlebten wir mit John Nolan (Nathan Fillion), Lucy Chen (Melissa O'Neil) und ihren Kolleg:innen besonders die kleinen Sorgen und Nöte, die den (Polizei-)Alltag ausmachen.

Nolan, der auf tragische Weise einen Fall häuslicher Gewalt falsch interpretiert und später nur noch den Tod des vermeintlich aggressiven Ehemannes feststellen kann. Was es bedeutet, als Polizist ein Menschenleben zu nehmen. Lucy, die an die schwangere Freundin eines flüchtigen Drogendealers gerät und plötzlich dabei helfen muss, ihr Kind zur Welt zu bringen.

Tim Bradford (Eric Winter), der auf der verzweifelten Suche nach seiner als vermisst geltenden Exfrau ist. Jackson (Titus Makin Jr.), der nicht in der Lage ist, in Extremsituationen einen kühlen Kopf zu bewahren und sich fragen muss, ob er den richtigen Beruf gewählt hat.

Klar, The Rookie war nie als knallhartes Drama geplant, dass es sich zur Aufgabe gemacht hat, sämtliche Problemzonen offenzulegen. Trotzdem vermittelten frühere Staffeln den Eindruck, dass die Autor:innen tiefer schauen und authentisch bleiben wollten. Vermeintlich offensichtliche Szenarien wurden auf intelligente Weise umgedreht – und fühlten sich umso realer an.

Seit Staffel 4 wollen die Kugeln gar nicht mehr aufhören, zu fliegen

Ab Staffel vier wechselte The Rookie aber vermehrt den Tonfall. Alexi Hawley und sein Autor:innen-Team wollten sich anscheinend neu erfinden. Sie setzten vermehrt auf große, aber auch unglaubwürdige Geschichten. Angela Lopez (Alyssa Diaz), die auf spektakuläre Weise von der Kartellchefin La Fiera nach Guatemala entführt wird. Die wiederkehrende Anwältin Monica Stevens (Bridget Regan), die gegen Tim eine weitreichende Verschwörung anführt.

Dazu gibt es mit Rosalind Dyer (Annie Wersching) und Liam Glasser (Seth Gabel) in Staffel 2, 5 und 7 gleich zwei perfide Serienmörder:innen, die der Wiltshire-Polizeistation das Leben genüsslich zur Hölle machen, wie wir es eher von Serien wie Criminal Minds gewohnt sind. Das Ganze wird meist gepflastert mit unnötig vielen Action-reichen Verfolgungsjagden und Schusswechseln, als wären wir bei S.W.A.T..

The Rookie hat sich zu weit von seinen Ursprüngen entfernt

Eine langlebige Serie wie The Rookie muss sich natürlich auch neu erfinden dürfen und gegen gelegentliche Feierabend-Action, die auf der Couch wach hält, ist nichts einzuwenden. Aber ich hätte mir den Erhalt des Tiefgangs erhofft.

Die größte Stärke von The Rookie bestand schon immer darin, uns in einen Mikrokosmos zu werfen, in dem Figuren mit alltäglichen Sorgen vieler Menschen wie Obdachlosigkeit, Gewalt, Abhängigkeit, psychischen Problemen und dergleichen kämpfen mussten. Eine Nahbarkeit, mit der sie sich von anderen Polizei- und Krimi-Serien abheben konnte.

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Trotzdem lassen die vergangenen fünf Staffeln das vermissen, worin The Rookie einmal so richtig gut war. Ich hoffe stark, dass sich die Serie bald etwas besinnt und abkehrt von großen Verfolgungsjagden, komplizierten Serienmorden und politischen Intrigen bis in die obersten Ränge.



So sehr ich uns The Rookie-Fans die coolen Stunts gönne: Fantastisch wäre, wenn die Serie sich nach fünf Staffeln Kugelhagel wieder mehr an dem orientiert, was sie einmal so groß gemacht hat: eine perfekte Mischung aus Humor, Herz und Bodenständigkeit.