Es sollte die nächste große Serie nach Stranger Things werden: Stephen King-Adaption bei Netflix scheitert

Starproduzenten, Bestseller-Vorlage, Netflix-Hype – trotz großer Namen scheitert das nächste Projekt der Stranger Things-Macher. Kein Wunder, seit Jahrzehnten gilt die Adaption als verflucht.

Lange vor dem großen Staffelfinale von Stranger Things hatten die Serienentwickler Matt und Ross Duffer schon die nächste große Netflix-Serie in Planung. Wieder sollte es mystisch zugehen mit der Serienadaption von The Talisman nach dem Fantasyroman von Stephen King und Peter Straub. Doch wie sie in einem Interview mit CBR bekannt gaben, wurde das Projekt nun eingestampft.

Verfluchter Stephen King-Roman ist seit Jahrzehnten in Planung

Als das Projekt im März 2021 angekündigt wurde, hat wohl niemand mit dem vorzeitigen Scheitern gerechnet, immerhin stehen große Namen hinter der King-Adaption. Neben den Duffer-Brüdern sollte auch Stranger Things-Autor Curtis Gwinn als Showrunner fungieren. Produziert werden sollte die Serie von Steven Spielbergs Produktionsfirma Amblin Television gemeinsam mit Paramount Television Studios, wie Screenrant berichtet.

Doch trotz hochkarätiger Konstellation bestätigte Ross Duffer nun: "Traurigerweise ist The Talsiman nicht mehr bei Netflix, wir sind also nicht involviert." Seit Jahrzehnten gilt der Stoff als verflucht, da mehrere Anläufe für Film- oder Serienadaptionen immer wieder scheiterten. Auch Duffer hielt bereits zu College-Zeiten eine Drehbuchfassung von The Talisman in den Händen.

Es ist seit Ewigkeiten in der Entwicklung. Tut mir leid, dass wir nicht diejenigen sind, die den Fluch brechen.

Auch sein Bruder Matt gibt an, die Umsetzung unterschätzt zu haben:

Es war wahrscheinlich naiv von uns zu glauben, wir könnten The Talisman brechen.

Immerhin gab es 2008 eine Kurzfilm-Adaption des 1984 erschienen Romans. Ein Jahr später folgte eine Graphic Novel-Fassung. Eine Spielfilm- oder Serienadaption wird seit Jahrzehnten von Spielbergs Produktionsfirma angestrebt, wann es endlich so weit sein wird, bleibt abzuwarten.

Worum geht es in The Talisman?

In Kings und Straubs Roman sucht Jack Sawyer nach einem Talisman, mit dem man durch parallele Universen reisen kann, um seine im Sterben liegende Mutter zu retten. Mit Parallel-Welten kennen sich die Duffer-Brüder aus, doch wie es scheint, reicht auch hier die Stranger Things-Erfahrung nicht aus, um das ehrgeizige Projekt umzusetzen.