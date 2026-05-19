Es war der Traum vieler The Walking Dead-Fans: Serienschöpfer begräbt Hoffnung auf Avengers-artiges Crossover

Nach dem Ende der Mutterserie wird das Walking Dead-Universum in verschiedenen Spin-Offs weitergeführt. Die Frage nach einer Reunion in Crossover-Form läge nahe – aber die Aussicht ist schlecht.

Das The Walking Dead-Universum hat etwas geschafft, das nur wenige Franchises von sich behaupten können: Es hat sich gewissermaßen selbst überlebt. Schon während die Mutterserie noch lief, startete mit Fear the Walking Dead das erste Spin-Off. Inzwischen gibt es insgesamt 7 Serien im Universum, von denen zwei aktuell noch weiterlaufen – die Mutterserie ist bereits beendet. Da einige der beliebtesten Hauptfiguren noch am Leben sind, wäre ein großes Wiedersehen auf dem Bildschirm der Wunsch vieler Fans. Doch wie realistisch ist so ein Crossover wirklich?

The Walking Dead-Macher hat Lust auf ein Crossover – aber die Hürden sind hoch

Nicht nur die Fans, auch die Macher, allen voran Serienschöpfer Robert Kirkman, wünschen sich ein großes Crossover im Stil von Avengers 4: Endgame. Die Realität ist allerdings sehr viel komplexer, als dass Kirkman den Fans große Hoffnungen machen kann. Dabei ist es nicht einmal das Drehbuch, bei dem er die schwierigste Hürde sieht.

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Die Charaktere sind in ihren Spin-Offs teilweise sehr weit verteilt. Während Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan) New York aufmischen, ist Daryl (Norman Reedus) irgendwie in Frankreich gelandet. Und auch die anderen Charaktere befinden sich nicht unbedingt in derselben Nachbarschaft. Um sie alle zusammenzubringen, bräuchte es also schon eine wirklich gute Geschichte.

Allerdings sind es nicht die Charaktere, sondern die Stars, deren Organisation die größte Hürde darstellt. Das erzählte Kirkman auch MovieWeb in einem Exklusivinterview:

[...] derzeit ist alles aufgesplittet, und wir widmen uns den einzelnen Figuren sowie all den verschiedenen Spin-offs und Ähnlichem. Aber ja, es gibt [bezüglich eines großen Crossovers] sicherlich noch nichts Konkretes, worüber man zum jetzigen Zeitpunkt sprechen könnte. Zudem wäre das ein logistisches Großprojekt – allein schon deshalb, weil jeder seine eigenen Zeitpläne und Verpflichtungen hat.

So ganz aufgegeben hat Kirkman die Idee allerdings scheinbar auch noch nicht.

Es mag also sein, dass es niemals dazu kommt; vielleicht geschieht es aber auch irgendwann in der Zukunft – wer weiß? So, wie ich hier gerade sitze, kann ich darauf keine Antwort geben.

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Ob es jemals ein großes Crossover geben wird, ist also mehr als unwahrscheinlich. Aber auch wenn Kirkman versucht, die Erwartungen möglichst niedrig zu halten, werden sich einige Fans mit Sicherheit nicht davon abhalten lassen, an der Hoffnung weiter festzuhalten.