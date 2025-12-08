Es war die große Sci-Fi-Serien-Überraschung 2025: Jetzt ist klar, wann Staffel 2 in Deutschland startet

Anfang des Jahres ist bei Disney+ eine neue Science-Fiction-Serie gestartet, die sich als Überraschungs-Hit entpuppt hat. Jetzt steht fest, wann Staffel 2 in Deutschland startet.

Als Ende Januar die neue Mystery-Thriller-Serie Paradise bei Disney+ gestartet ist, hatten die meisten vermutlich noch nie etwas darüber gehört. Umso schneller entwickelte sich die Produktion von This Is Us-Schöpfer Dan Fogelman zum überraschenden Hit, der international bei Disney+ und in den USA bei Hulu insgesamt 7 Millionen Abrufe generieren konnte. Auf Moviepilot belegt Paradise in der Liste der besten Sci-Fi-Serien von 2025 außerdem den ersten Platz.

Schon länger stand fest, dass Paradise um eine 2. Staffel verlängert wurde. Jetzt ist der erste Teaser-Trailer zu den neuen Folgen erschienen und der deutsche Start steht ebenfalls fest.

Schaut hier den ersten Teaser zu Paradise Staffel 2 auf Deutsch:

Paradise - S02 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Paradise Staffel 2 startet im Februar 2026 bei Disney+

Wie Disney in einer aktuellen Pressemitteilung verkündete, startet Paradise Season 2 am 23. Februar 2026 im Disney+-Abo. Los geht's mit drei Folgen auf einmal, der Rest folgt dann einzeln im Wochentakt.

In Paradise Staffel 1 wurde zu Beginn die idyllische Kleinstadt Paradise eingeführt, die eines Tages von einem unvorstellbaren Verbrechen erschüttert wird. Der dortige US-Präsident Cal Bradford (James Marsden) wird ermordet und sein Leibwächter Xavier Collins (Sterling K. Brown) will daraufhin den Täter ausfindig machen.

Achtung, ab hier folgen massive Spoiler zu Paradise Folge 1:

Schon am Ende von Folge 1 wird enthüllt, dass Paradise in Wahrheit eine unterirdisch erbaute Stadt ist, die 25.000 Überlebenden einer apokalyptischen Katastrophe Schutz bietet. Damit hat sich die Serie vom Mystery-Thriller direkt in ein Sci-Fi-Konstrukt verwandelt.

Laut der Pressemitteilung von Disney sucht Xavier in Paradise Staffel 2 draußen in der Welt nach Teri (Enuka Okuma) und sieht dort, wie die Menschen die drei Jahre seit "Dem Tag" überlebt haben. Zurück in Paradise wird das soziale Gefüge bedroht, während der Bunker mit den Folgen der Ereignisse aus Season 1 zu kämpfen hat und neue Geheimnisse über die Ursprünge der Stadt aufgedeckt werden.

