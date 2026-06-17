"Es war die Hölle": Die kontroverseste Buffy-Folge brachte Spike-Darsteller James Marsters in Therapie – Sarah Michelle Gellar kann sie bis heute nicht ansehen

Buffy ist für einige der ikonischsten Momente der Seriengeschichte verantwortlich. Eine besonders umstrittene Szene hätten die Stars Sarah Michelle Gellar und James Marsters aber lieber gestrichen.

Das Finale von Buffy - Im Bann der Dämonen liegt mittlerweile schon 23 Jahre zurück und noch immer könnte man ins Schwärmen geraten angesichts der bahnbrechenden Episoden, die die Popkultur prägten. Man denke nur an die legendäre "stumme" Folge Das große Schweigen oder das Musical-Experiment Noch einmal mit Gefühl.

Doch auch die Horror-Kultserie kam nicht ohne kontroverse Momente aus, die einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen haben. Buffy-Fans ahnen vermutlich schon, von welcher Episode die Rede ist: Es geht um Warrens Rache (Staffel 6, Folge 19), die in den USA erstmals im Mai 2002 ausgestrahlt wurde. In dieser gibt es nämlich eine Szene, die selbst für Hauptdarstellerin Sarah Michelle Gellar und ihren Co-Star James Marsters bis heute unerträglich ist.

Spike-Darsteller James Marsters musste wegen umstrittener Buffy-Episode in Therapie

Achtung, es folgen Spoiler zu Buffy - Im Bann der Dämonen!

Ebenjene Folge war für das Buffy-Publikum gleich ein doppelter Schlag in die Magengrube, endet sie doch mit dem so plötzlichen wie unrühmlichen Tod von Willows großer Liebe Tara (Stichwort: Bury Your Gays). Aber bereits einige Minuten vor diesem Schockmoment gibt es eine Szene, die auf ganz andere Weise erschüttert:

Vampir Spike sucht darin Buffy in ihrem Haus auf, um sich für seinen One-Night-Stand mit Anya zu entschuldigen. Im folgenden Gespräch will er die Jägerin dazu drängen, ihm ihre Liebe zu gestehen – ohne Erfolg. Schließlich wird er sogar körperlich aufdringlich und versucht, sie zu vergewaltigen, was die verängstigte Buffy nur mit Mühe und Not verhindern kann.

Es ist eine überaus unangenehme Szene, die auch Spike-Darsteller James Marsters noch über zwei Dekaden später als furchtbare Erfahrung in Erinnerung hat, wie er 2024 im Podcast Inside of You verriet. Demnach habe er sich nach besagtem Episoden-Moment einer Therapie unterzogen, da dieser ihn "fertiggemacht" habe:

Für viele Fans der Serie ist das eine problematische Szene. Und für mich war es der düsterste Tag meiner beruflichen Laufbahn. [...] Wir hatten die Szene im Kasten, und es war die Hölle. Ich befand mich in [meiner] ganz persönlichen Hölle.

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Wie Marsters erklärte, habe er ohnehin als Schauspieler wie als Zuschauer ein großes Problem mit Szenen, die sexuelle Gewalt beinhalten. Doch auch speziell, was dieser heftige Moment für die Buffy-Fans bedeuten könnte, machte ihm schon vor dem Dreh Sorgen. Für ihn habe es sich damals so angefühlt, als traumatisiere Spike damit nicht nur Buffy, sondern auch das Publikum, da sich dieses wie gewohnt in die Perspektive der Titelheldin versetzen würde.

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Auch Sarah Michelle Gellar sieht Buffy-Szene kritisch

Marsters steht mit seiner Beurteilung der Szene aber nicht alleine da. Auch Buffy-Darstellerin Sarah Michelle Gellar offenbarte 2023 gegenüber dem Hollywood Reporter , dass sie sogar die gesamte 6. Staffel bei einem Rewatch der Serie ausgelassen habe und diese auch nicht mehr ansehen wolle.

Ihre Ablehnung ist nachvollziehbar: Denn was Spikes Vergewaltigungsversuch schon damals bei der Episodenpremiere so problematisch machte, ist nicht unbedingt allein die Tat selbst, sondern dass seine Figurenentwicklung sowie der Handlungsbogen der gesamten Serie darauf ausgelegt ist, den platinblonden Vampir als ambivalenten Sympathieträger und Antihelden darzustellen.

Sicherlich könnte man argumentieren, dass die Reue über seinen sexuellen Übergriff ihn letztendlich dazu bringt, seine Seele zurückzuerobern und damit seinen Läuterungsprozess zu vervollständigen. Dass Buffy Spike in seinem finalen Aufopferungsmoment in der letzten Folge ihre Liebe gesteht, erscheint dennoch im Nachhinein mindestens fragwürdig.

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