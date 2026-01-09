"Es war eine riesige Demütigung": Ben Affleck erinnert sich noch gut an die Blamage, die er mit Argo bei den Oscars durchmachte

Dem zweifachen Oscar-Gewinner Ben Affleck ist eine Peinlichkeit noch gut Gedächtnis geblieben, die zugleich einen seiner größten Erfolge begleitete: den Film Argo.

2013 gewann Argo den Oscar als bester Film, sowie für den besten Schnitt und das beste Drehbuch. Was ein beeindruckender Erfolg war, hatte für eine Person jedoch vorab auch einen bitteren Beigeschmack: Als Regisseur und Hauptdarsteller ging Ben Affleck bei den Nominierungen leer aus – was ihm häufig unter die Nase gerieben wurde.

Argo brachte Ben Affleck keine Regie-Oscar-Nominierung ein

Bei der Bewerbung seines Auftritts im neuen Netflix-Film The Rip, der am 16. Januar 2026 startet, trat Ben Affleck in der Talk-Sendung von Jimmy Kimmel auf und erinnerte sich an die Zeit, in der er für den Critics Choice Award, nicht aber für den Oscar als bester Regisseur nominiert worden war.

Das war das Jahr, in dem mir alle gesagt haben: 'Du wirst als bester Regisseur für Argo oscarnominiert werden!' Und natürlich wachte ich an diesem Morgen auf [und hatte keine Regie-Nominierung erhalten] und plötzlich war es eine riesige Demütigung. Leute kamen zu mir und sagen traurig 'du wurdest nicht nominiert'.

Jimmy Kimmel zollte Ben Affleck seine Anteilnahme für diese unangenehme Situation ("als wenn der Film sich selbst inszeniert hätte"). Der Star erklärte weiter:

Das Nette am Tag des 'Snubs' [also der in der Öffentlichkeit als ungerecht wahrgenommenen Übergehung bei einer Preisverleihung] war, dass ich an diesem Tag auch zu den Critics Choice Awards gehen musste. Und es gab einen Roten Teppich mit bestimmt 500 Leuten, die mit mir reden wollten – über die 'Schmähung'. [Mit verstellter bemitleidender Stimme:] 'Hi ... das ist wirklich schade, oder?' Aber ich habe zumindest den Critics Choice Award gewonnen.

Es war nur einfach so peinlich, weil ICH ja nicht derjenige gewesen war, der gesagt hatte 'Ich werde eine [Regie-Oscar-]Nominierung erhalten'. Trotzdem musste ich das Ritual durchlaufen, dafür Rede und Antwort zu stehen, warum ich nicht nominiert worden war. Das war ein wenig unangenehm.

Dass Ben Affleck am Ende eine Oscar-Trophäe für Argo als den besten Film mit nach Hause nehmen konnte, war aber wohl ein Trost nach dieser befremdlichen Erfahrung. Es war Afflecks zweiter Academy-Award, nachdem er seinen ersten Oscar 1998 zusammen mit Matt Damon für das beste Drehbuch zu Good Will Hunting gewonnen hatte.

Worum geht's in Ben Afflecks Argo und wo könnt ihr den Film streamen?

Basierend auf einer wahren Geschichte erzählt der Spionagethriller Argo von einer Geiselbefreiung: 1979 sollen sechs Botschaftsangestellte in Teheran befreit werden. Unter dem Deckmantel eines gefälschten Sci-Fi-Filmdrehs schickt die CIA ein von Tony Mendez (Ben Affleck) angeführtes Team zur Rettung aus.

Argo könnt ihr derzeit im Stream bei den üblichen Anbietern wie Amazon * leihen und kaufen. In einer Flatrate ist der oscarprämierte Film aktuell leider nicht verfügbar.

