"Es war eine schwierige Zeit": Breaking Bad-Star teilt die traurige Geschichte seines Lebens (er stand vor dem Ruin)

Breaking Bad-Bösewicht Giancarlo Esposito war vor seiner Arbeit an der Hit-Serie in einer solch finanziellen Notlage, dass er es erwog, fatale Maßnahmen zu ergreifen.

Giancarlo Esposito schlüpfte in Breaking Bad in die Rolle des geschickten und berechnenden Geschäftsmannes Gustavo Fring und war auch in dem Spin-Off Better Call Saul als der Bösewicht zu sehen. Bevor der Schauspieler seine Rolle bei der Hit-Serie antrat, befand er sich jedoch in einer prekären Lage.

Wie er in der Jim & Sam Show (via Variety ) verriet, stand er aufgrund der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 kurz vor dem Bankrott, was ihn dazu trieb, fatale Maßnahmen in Erwägung zu ziehen.

Breaking Bad-Bösewicht Giancarlo Esposito hätte fast sein Leben beendet, um seine Kinder vor dem Ruin zu retten

So erklärte Giancarlo Esposito im Gespräch, dass er darüber nachdachte, seinen eigenen Tod in die Wege zu leiten, damit seine Kinder durch die Versicherungszahlung abgesichert sind:

In meinem Kopf war der Weg: 'Hey, zahlt die Lebensversicherung wenn jemand Selbstmord begeht? Bekommen sie den Anteil?' Meine Frau hatte keine Ahnung, warum ich diese Sachen gefragt habe. Ich habe angefangen, zu planen. Wenn ich jemanden dazu bringen könnte, mich umzulegen, Tod durch Verunglückung, würden meine Kinder die Versicherung bekommen. Ich hatte vier Kinder. Ich wollte, dass sie ein Leben haben. Es war eine schwierige Zeit. Ich dachte über Selbstauslöschung nach, damit sie überleben können. So tief war ich gefallen.

AMC/Amazon/Disney Giancarlo Esposito in Breaking Bad, The Mandalorian und The Boys

Breaking Bad rettete Giancarlo Esposito aus seiner furchtbaren Situation: Jetzt ist er ein gefragter Hollywood-Star

Schließlich entschied sich Giancarlo Esposito gegen diesen Plan, da er über die psychischen Wunden nachdachte, die er seinen Kindern damit zufügen würde. Breaking Bad habe ihn schließlich gerettet, wie der Schauspieler erklärt:

Das war die erste Ahnung, dass es einen Weg daraus geben könnte, aber dann würde ich nicht für meine Kinder da sein. Ich habe angefangen, zu denken, dass das nicht rentabel wäre, denn der Schmerz, den ich ihnen damit zufügen würde, wäre lebenslang und daraus ergäbe sich ein lebenslanges Trauma, das nur das generationsübergreifende Trauma erweitern würde, von dem ich mich lösen wollte. Das Licht am Ende des Tunnels war Breaking Bad.

Giancarlo Esposito bekam seine Rolle bei Breaking Bad rund ein Jahr später und spielte Gustavo Fring in der Erfolgsserie für drei Staffeln, bevor er in weiteren drei Staffeln des Prequels Better Call Saul zu sehen war. Gustavo Fring ebnete Esposito den Weg zu weiteren größeren Serienrollen. So war er unter anderem in der Star Wars-Serie The Mandalorian und der düsteren Superhelden-Geschichte The Boys zu sehen.