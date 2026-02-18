"Es war eine totale Enttäuschung": Nach seinem Oscar-Gewinn verabschiedet Cillian Murphy sich von seiner kultigsten Rolle im Peaky Blinders-Film

Cillian Murphy wird wohl im kommenden Film Peaky Blinders: The Immortal Man zum letzten Mal Tommy Shelby spielen. Der Abschied von seiner Figur fiel für den Star aber nicht sonderlich berauschend aus.

Seit 13 Jahren ist Cillian Murphy einer der berühmtesten Verbrecher Großbritanniens. Mit dem Gangster-Historiendrama Peaky Blinders - Gangs of Birmingham, das von 2013 bis 2022 lief, wurde seine Rolle Tommy Shelby weltberühmt. Im kommenden Film Peaky Blinders: The Immortal Man spielt er sie wohl zum letzten Mal. Was er allerdings vom Dreh seiner allerletzten Szene erzählt, klingt nicht nach einer großen Abschiedsfeier.

Cillian Murphy drehte seinen letzten Peaky Blinders-Moment im strömenden Regen

Die Dreharbeiten zu The Immortal Man wurden bereits Ende 2024 abgeschlossen, wie ScreenRant berichtet. Es sollte Tommy Shelbys großer Abschied werden – aber stattdessen versank Murphys letzte Szene im Regen. Empire beschreibt die Geschehnisse des letzten Drehtages und zitiert den Star folgendermaßen:

'Wir standen an einem Hügel im [zentralenglischen Hochlandgebiet] Peak District, und es pisste wie aus Kübeln. Uns ging das Sonnenlicht verloren. Aber es war eine sehr emotionale Szene.' Dann fuhren alle einfach davon. 'Es war also eine totale Enttäuschung', lächelt [Murphy].

Schaut hier den Trailer zum Peaky Blinders-Film:

Peaky Blinders: The Immortal Man - Trailer (Deutsch) HD

Nach 13 Jahren Tommy Shelby den großen Abschluss nicht an Ort und Stelle feiern zu können, muss frustrierend gewesen sein. Und doch kommt für Cillian Murphy das Ende erst mit der Veröffentlichung des Films: "Ich glaube, ein Film ist nicht fertig, bevor Menschen ihn sich anschauen", erklärt er im Gespräch mit Empire.

Murphys Karriere hat sich seit seinen ersten Peaky Blinders-Tagen stark weiterentwickelt. Zweimal stand er in 13 Jahren erneut für Christopher Nolan vor der Kamera – für seine Rolle in Oppenheimer gewann er sogar den Oscar als bester Hauptdarsteller. Zuletzt war er in 28 Years Later: The Bone Temple zu sehen.

Weiterführender Artikel:

Wann kommt Peaky Blinders: The Immortal Man zu Netflix?

Peaky Blinders: The Immortal Man wird am 10. März 2026 bei Netflix erscheinen. Die Geschichte spielt im Großbritannien des Zweiten Weltkriegs, als unvorhergesehene Entwicklungen Tommy Shelby aus seinem selbst auferlegten Exil zwingen.

