"Es war reine Geldgier": Robin Williams bereute viele Jahre, die Hauptrolle in diesem Mega-Flop gespielt zu haben

Seine Rolle in diesem bitteren 80er-Jahre-Flop bereute Robin Williams noch lange. Er willigte damals nur ein, weil ihm eine stattliche Gage versprochen wurde.

Nachdem Robin Williams' Filmkarriere 1977 mit einer Nebenrolle in dem Film Can I Do It Till I Need Glasses? startete, hangelte sich der Schauspieler von einem Auftritt zum nächsten, bevor ihn Good Morning, Vietnam genau zehn Jahre später endgültig zur A-Liste der Hollywood-Stars aufsteigen ließ. Davor musste sich Williams einen Namen machen, aber gleichzeitig über die Runden kommen. Neben einigen Projekten, die er künstlerisch für vielversprechend hielt, nahm er so auch den ein oder anderen Film an, der ihm vor allem eines einbrachte: Geld.

Einen ganz bestimmten Titel bereute Williams noch viele Jahre später, wie er 1991 im Interview mit der Los Angeles Times verriet.

Robin Williams bereute seine Rolle in der 80er-Jahre-Komödie Club Paradise

Nachdem Bill Murray die Rolle abgelehnt hatte, wurde der Film Club Paradise an Williams herangetragen. Neben Peter O'Toole, Rick Moranis und Eugene Levy teilte er sich die Kamera mit einigen vielversprechenden Talenten. Doch wurde die Komödie zu einem unsäglichen Flop, die noch nicht einmal ihr Budget von 19 Millionen US-Dollar wieder einspielen konnte. So bereute Williams auch später noch, dass er sich wegen der Bezahlung zu dem Film hinreißen ließ:

Club Paradise [zu machen,] war reine Geldgier. Ich habe nur für das Geld mitgemacht und dachte, 'Toll, jetzt machen wir einen kommerziellen Film', und ich wurde fertiggemacht.

Auch die Kritik zog über den 1986 erschienenen Film her, konnte jedoch einen Fan für sich gewinnen: Die bekannte Filmkritikerin Pauline Kael bewertete den Film äußerst gnädig, was selbst Williams stark überraschte:

Sie hat den Film hochgelobt. Und ich meinte, 'Pauline, Herzchen, Liebes, Liebling? Hat jemand anderes die Macht über deine Wortverarbeitung ergriffen? Sprich mit mir.' Sie hat es als 'angenehm lässige Resort Club-Komödie, die wie diese duseligen, lockeren Possen sind, die Paramount in den 30ern herausgebracht hat' beschrieben, was mit Abstand das Netteste war, was irgendjemand darüber gesagt hat.

Robin Williams nahm sich die Erfahrung viele Jahre zu Herzen

Es sollte bis 2009 dauern, bis Williams sein eigenes Versprechen brach, Rollen nicht mehr nur wegen des Geldes anzunehmen. Damals war er frisch aus der Entzugsklinik entlassen und brauchte dringend Cash. So drehte er den Film Old Dogs - Daddy oder Deal mit John Travolta, bei dem er einmal mehr zum Besten gab: "Es hat die Rechnungen bezahlt." Auch zu der 2013 debütierten Sitcom The Crazy Ones mit Sarah Michelle Gellar ließ er sich hauptsächlich aus finanziellen Gründen hinreißen, wie er gegenüber Parade (via Far Out Magazine ) verriet.

In einer Reihe von vielen großartigen Film- und Serienauftritten über Dekaden hinweg, sind diese Nieten aber wohl für jeden Fan zu verschmerzen. Club Paradise streamt aktuell in keinem Abo, ihr könnt die Komödie mit Robin Williams aber bei verschiedenen VoD-Anbietern wie Amazon kaufen oder leihen.