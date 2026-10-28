"Es war so emotional": Jennifer Lawrence spricht erstmals über ihre große Hunger Games-Rückkehr nach 11 Jahren

Jennifer Lawrence kehrt in wenigen Wochen in die Welt der Hungerspiele zurück. Nun verrät sie, wie sich ihr Katniss-Comeback im Panem-Universum nach all der Zeit angefühlt hat.

Kaum wurde die Verfilmung von Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping angekündigt, spekulierten Fans der Reihe über die Beteiligung von Jennifer Lawrence. Auf den ersten Blick ergibt das wenig Sinn: Die Geschichte dreht sich um den jungen Haymitch Abernathy vor dem Hintergrund der 50. Hungerspiele – also einer Zeit, in der man von Katniss Everdeen in Panem noch gar nichts gehört hatte.

Die Buchvorlage aus der Feder von Suzanne Collins umfasste jedoch auch einen Epilog, der uns zurück in die zuvor erzählte Gegenwart bringt und mit einer kleinen Reunion der wichtigsten Figuren des Franchise aufwartet. Inzwischen ist es kein Geheimnis mehr: Jennifer Lawrence kehrt als Katniss Everdeen in Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping zurück. Jetzt spricht sie über ihre Erfahrungen beim Dreh.

Sunrise on the Reaping: Jennifer Lawrence über ihre Rückkehr in die Welt von Die Tribute von Panem

Wie genau die Rückkehr aussieht, wissen wir noch nicht. Die bisher veröffentlichten Trailer haben Lawrence komplett aus dem gezeigten Material herausgehalten. Im Gespräch mit Alex Cooper von Call Her Daddy bereitet uns Jennifer Lawrence aber schon mal seelisch auf den großen Moment vor. Packt vor dem Kinobesuch auf alle Fälle eine Packung Taschentücher ein. Wie es aussieht, werden Tränen fließen.

Lawrence sagt:

Es war dieselbe Crew. Und mit Josh und Woody ... war es so emotional. Josh und ich sind nicht einmal zum Badezimmer gegangen, ohne uns gegenseitig zu umarmen.

Mit Josh und Woody sind natürlich Josh Hutcherson und Woody Harrelson gemeint, die mit Lawrence in den ersten vier Panem-Filmen als Peeta Mellark und Hamyitch Abernathy vor der Kamera standen. Auch sie sind Teil des Epilogs, der Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping in eine besonders berührende Erfahrung für alle Fans der Reihe verwandeln dürfte – und das inszeniert von Francis Lawrence.

Lawrence beaufsichtigt die Reihe seit Teil 2 als Regisseur und bringt mit Sunrise on the Reaping nun seinen insgesamt fünften Panem-Film ins Kino. Jennifer Lawrence war in vier davon zu sehen. Lediglich beim Prequel Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes, das die Vorgeschichte von Präsident Snow erzählt, fehlt von ihr jegliche Spur. Der Geist von Katniss schwebt trotzdem über der Geschichte.

Alle Panem-Filme im Überblick:

Hunger Games-Rückkehr: Wann startet Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping im Kino?

Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping startet am 19. November 2026 in den deutschen Kinos. Damit behält sich die Reihe ihre November-Tradition bei. Mit einer Laufzeit von 158 Minuten erwartet uns dieses Mal sogar der längste Teil. Den Part des jungen Haymitch übernimmt Shooting-Star Joseph Zada (East of Eden).