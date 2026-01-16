"Es war wie die Begegnung mit einem König": Pedro Pascal ist noch immer gerührt, wenn er an die Zusammenarbeit mit diesem Meisterregisseur denkt

Pedro Pascal durfte 2023 für einen Regisseur vor der Kamera stehen, den der Fantastic Four-Star tief bewundert. So war das Treffen für ihn eine große Ehre.

Ob in The Last of Us, The Fantastic Four: First Steps, Eddington oder Was ist Liebe wert - Materialists: Pedro Pascal war aus dem Film- und Serienjahr 2025 nicht wegzudenken. Während der Schauspieler letztes Jahr mehr denn je die Kinokassen erobern konnte, erreichte er jedoch schon 2023 einen persönlichen Meilenstein. Denn er spielte in dem neuen Film eines Regisseurs mit, den er seit Jahren tief bewunderte: Es geht um Strange Way of Life von Pedro Almodóvar.

Pedro Pascal stand für Pedro Almodóvars Strange Way of Life vor der Kamera

Der spanische Regisseur zählt für viele zu den größten Filmemachern unserer Zeit und ist eine der bedeutendsten Stimmen des spanischen Kinos. Filme wie Alles über meine Mutter und Sprich mit ihr - Hable con ella sind in die Filmgeschichte eingegangen und konnten Pedro Almodóvar 1999 und 2002 sogar jeweils einen Oscar einbringen.

Seht hier den Trailer zu Strange Way of Life:

Strange Way of Life - Trailer 2 (Deutsch) HD

2023 widmete sich Almodóvar mit Strange Way of Life einem Kurzfilmprojekt über ein Liebespaar, das sich nach 25 Jahren wiederbegegnet. Die Hauptrollen wurden von Ethan Hawke und Pedro Pascal übernommen, dessen verworrene Beziehung in dem ungewöhnlichen Western über 31 Minuten ergründet wird.

Pedro Pascal verehrt Pedro Almodóvar bereits seit Jahrzehnten

Für Pedro Pascal ging mit der Zusammenarbeit ein Lebenstraum in Erfüllung, wie er gegenüber Vanity Fair erklärte. Seitdem er Almodóvars Klassiker Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs aus dem Jahr 1988 im Kino gesehen hatte, habe er keinen Film des Regisseurs mehr verpasst:

Ich finde, seine Filme sind mühelos gefährlich – in ihren Farben, Gechichten und Darstellungen, in ihrem Sinn für Humor und Drama. Es war wie die Begenung mit einem König und gleichzeitig mit einem Familienmitglied. Er war leicht zu verstehen und leicht zu verehren. Er konnte dich beruhigen und gleichzeitig wachhalten. Ich vermisse ihn und denke jeden Tag an ihn.

In Deutschland ist Strange Way of Life aktuell leider bei keinem Streaming-Anbieter zu sehen. Zahlreiche Filme von Pedro Almodóvar findet ihr jedoch unter anderem bei Mubi im Programm.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor auf unserer Schwesternseite FILMSTARTS erschienen.