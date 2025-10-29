ES: Welcome to Derry versteckt Stephen King-Referenz in Folge 2: Fans erkennen den Ort sofort

Die Horrorserie ES: Welcome to Derry bringt in Folge 2 einen Ort zurück, der bereits in der Film-Vorlage eine Überraschung für Stephen King-Fans bereithielt.

Pünktlich zu Halloween sorgt die zweite Folge von ES: Welcome to Derry für reichlich Gänsehaut. Seit dem 31. Oktober ist das neue Kapitel bei Sky und WOW sehen. Während der Horror mit Gurkengläsern und gefräßigen Bäuchen erneut für Albträume sorgt, schlägt die Geschichte überraschende Richtungen ein, sobald die Wahrheit über das mysteriöse Geheimprojekt des Militärs enthüllt wird. Fans der ES-Filme sollten aber vor allem in einer Szene besonders aufpassen.

ES: Welcome to Derry Folge bringt bekannten Ort zurück, den schon Stephen King besuchte

Nachdem Major Leroy Henlon (Jovan Adepo) im Auftakt seinen Dienst in Derry angetreten hat, bekommen wir in der 2. Episode auch seine Ehefrau Charlotte (Taylour Paige) und Sohnemann Will (Blake Cameron James) erstmals zu sehen, die sich in ihrem neuen Zuhause einfinden müssen. Während ihr Ehemann auf Arbeit verschwindet, durchstreift Charlotte das idyllisch wirkende Städtchen, was sie schließlich zu einem Ort führt, der eine besondere Verbindung zu Vorlagenautor Stephen King bereithält.

Auf der Suche nach Einrichtungsgegenständen für ihr neues Zuhause betritt Charlotte einen kleinen Antiquitätenladen, der von einer Frau namens Rose (Kimberly Guerrero) betrieben wird. Und wer ganz genau hinschaut, erkennt, dass es sich dabei um ein Geschäft handelt, dass wir bereits in ES Kapitel 2 zu sehen bekommen haben: Second Hand Rose Antiques.



Second Hand Rose ist jener Antiquitätenladen, den der erwachsene Bill Denbrough 52 Jahre nach den Ereignissen von Welcome to Derry besuchen wird, um dort ein Fahrrad zu kaufen. Diese Szene aus ES Kapitel 2 stellte uns dabei Horrormeister Stephen King mit einem Cameoauftritt als späterer Besitzer des kleinen Ladens vor.

Hinter dem kurzen Besuch von Second Hand Rose Antiques steckt aber mehr als bloß ein Easter-Egg für Fans der Filme. Denn Ladengründerin Rose soll fortan eine wichtige Rolle in der Serienhandlung einnehmen. Nicht nur dient sie als eine Art Hüterin der Geschichte Derrys, sondern steht auch stellvertretend für die indigene Gemeinschaft von Derry, wie Schauspielerin Guerrero im Interview mit Polygon verrät:

Es ist eine wunderbare Gelegenheit, das King-Universum zu erweitern, denn viele der Geschichten werden von dem Land getragen. Das Land ist selbst eine Figur. Das Land von Derry ist reich an Geschichte. Das Land unter 'The Shining' ist reich an Geschichte. Das Land unter dem Shawshank-Gefängnis ist reich an Geschichte, und diese Geschichte ist unsere Geschichte.

Konkret ist Rose ein Mitglied des Stammes der Shokopiwah, der seit Jahrhunderten auf dem Land beheimatet ist, auf dem später die Stadt Derry errichtet wurde. Bereits in der zweiteiligen Filmadaption wurde die besondere Verbindung der Shokopiwah zu ES thematisiert. Von diesem indigenen Stamm wurde auch das Ritual von Chüd erschaffen, das die Kreatur in ein Gefäß einsperren kann – was dem Stamm, als auch dem Klub der Verlierer aber nicht gelingt.

Sollte ES: Welcome to Derry noch näher auf die Mythologie der Shokopiwah eingehen, könnte das Ritual von Chüd im Verlauf der kommenden Episoden noch eine wichtige Rolle spielen. Da ES aber 27 Jahre später wiedererwacht, können wir davon ausgehen, dass es weder dem Militär noch den indigenen Bewohner:innen Derrys gelingen wird, ES zu fangen und einzusperren.

Die 3. Folge von ES: Welcome to Derry wird am 10. November bei Sky/WOW in Deutschland veröffentlicht und trägt den Titel "Now You See It".