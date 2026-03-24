"Es wird immer traurig sein, dass das ein schlechter Film geworden ist": Cher war nach Misserfolg 8 Jahre nicht im Kino zu sehen

Als Ikone und Pop-Göttin ist Cher mehr als nur ein Star. Bei all ihren Erfolgen gibt es aber eine Sache, die sie mehr als alles andere stört. Dabei hätte es anders sein können.

In den 60ern startete Chers Karriere im Musik- und Filmbusiness beinahe zeitgleich. Schnell wurde die Sängerin und Schauspielerin zu einem der größten Stars aller Zeiten. Bis heute ist sie aus dem popkulturellen Gedächtnis nicht mehr wegzudenken. Auch wenn sie vorwiegend als Sängerin bekannt ist, ist ihre Filmkarriere nicht zu unterschätzen.

Immerhin ist sie Oscarpreisträgerin und hat drei Golden Globes. Seit der Jahrtausendwende ist es um ihre Filme jedoch ruhig geworden. Besonders nach dem Misserfolg von Burlesque war sie nur noch einmal auf der Leinwand zu sehen.

Burlesque war der Anfang und das Ende von Chers Rückkehr auf die Leinwand

1999 hat Cher ihre letzte große Rolle in Tee mit Mussolini gespielt, bevor sie eine zehnjährige Pause von der Schauspielerei machte. Unterbrochen wurde diese Pause nur 2003 für einen Kurzauftritt in der Komödie Unzertrennlich. Erst 2010 kehrte sie ins Kino zurück.

Die Rückkehr war jedoch nicht der große Erfolg. Burlesque erhielt vernichtende Kritiken, vor allem aufgrund der Abwesenheit einer Story. Vor der Veröffentlichung sprach Cher mit Collider und klang damals noch recht zuversichtlich.

An diesem Film zu arbeiten, mochte ich so sehr, dass ich wirklich gerne einen weiteren Film machen würde. Ich mache nie viele Filme.

2018 erklärte sie in einem Interview, dass sie Burlesque tatsächlich furchtbar fand. Das Farout Magazine berichtete letztes Jahr, dass sie weder das Skript noch den Regisseur Steve Antin mochte. Außerdem fehlte ihr etwas Entscheidendes.

In Burlesque, der furchtbar war, hatte ich keine Liebesgeschichte, ich leitete diese Truppe, das war ich … Es hätte ein viel besserer Film werden können. Es wird immer traurig sein, dass das ein schlechter Film geworden ist.

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Obwohl Cher zuvor sagte, dass sie gerne weitere Filme machen wollte, kehrte sie den Filmen wieder den Rücken. Nur 2011 hatte sie eine Sprechrolle in Der Zoowärter, doch vor die Kamera kehrte sie erst 2018 zurück. In der Fortsetzung von Mamma Mia! konnte sie die verpasste Gelegenheit nachholen, beim Abba-Musical mitzuspielen.